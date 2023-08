Drei Männer mit Messer verletzt: Tatverdächtige festgenommen

Bei einer Auseinandersetzung sind in Sigmaringen drei Männern mit einem Messer leicht verletzt worden. Drei Tatverdächtige wurden unmittelbar nach der Tat festgenommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Weil möglicherweise das Handy eines 40–Jährigen geklaut worden war, soll es am Mittwoch zu einem Streit zwischen den beiden Dreiergruppen gekommen sein.

Demnach wollten der 40–Jährige sowie ein 19– und ein 30–Jähriger das Handy von der anderen Gruppe zurückfordern. Die Situation sei dann eskaliert, teilte die Polizei weiter mit. Die drei erlitten oberflächliche Schnittverletzungen. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht, konnten es aber noch am selben Tag verlassen.

Die andere Dreiergruppe — ein 18–, 19– und 26–Jähriger — waren zunächst vom Tatort geflohen. Sie wurden nach einer Fahndung noch in Tatortnähe gesichtet und festgenommen.