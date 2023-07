Dreher gewinnt Springen in Donaueschingen

Hans–Dieter Dreher aus Eimeldingen hat das wichtigste Springen am Samstag beim internationalen Reitturnier in Donaueschingen–Immenhöfe gewonnen. Mit großem Vorsprung verwies der 49 Jahre alte Nationenpreis–Reiter auf seinem Pferd Cous Cous im Stechen die Schweizerin Tamara Schnyder auf California Dream auf Rang zwei. Auf den dritten Platz des Weltranglisten–Springens ritt Adam Prudent aus den USA auf Labalou. Am Sonntag wird bei dem Turnier die vierte Station der Riders Tour entschieden.