Doppelpack von Matanovic: KSC gewinnt Test gegen Nürnberg

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat sein Trainingslager in Spanien mit einem weiteren Testspiel-Sieg abgeschlossen. Die Badener gewannen gegen Ligakonkurrent 1. FC Nürnberg am Samstag mit 3:1 (2:1). Der georgische Nationalstürmer Budu Siwsiwadse (24. Minute) und der von Eintracht Frankfurt ausgeliehene Igor Matanovic per Doppelpack (53./76.) trafen in Estepona für den KSC. Nürnbergs Can Ozun (42.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich. Die Partie wurde über zweimal 60 Minuten ausgetragen.

Zuvor hatten die Karlsruher in ihrem Wintercamp bereits einen Test gegen den Schweizer Erstligisten FC Luzern (3:1) gewonnen. Am kommenden Freitag (18.30 Uhr/Sky) starten sie mit einem Heimspiel gegen den VfL Osnabrück in die Zweitliga-Rückrunde. Die erste Saisonhälfte verlief enttäuschend für den KSC, der in der Tabelle nur auf Platz zwölf liegt.