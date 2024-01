Djir-Sarai: Parallelgesellschaften in Köpfen beseitigen

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat sich für einen stärkeren Kampf gegen Parallelgesellschaften in Deutschland ausgesprochen. Man müsse bei der Steuerung und Kontrolle der Migration deutlich besser werden, sagte er beim traditionellen Dreikönigstreffen der Liberalen am Samstag in Stuttgart. Aber man müsse gleichzeitig ein Gefühl entwickeln für die Menschen, die zu uns kämen. Die Politik müsse alles dafür zu tun, dass besonders Kinder nicht mit einem ausländischen Bewusstsein aufwüchsen, sondern mit einer inländischen Identität. Bis vor kurzem habe keiner wahrhaben wollen, dass im Land Parallelgesellschaften existierten, sagte Djir-Sarai. „Wer Parallelgesellschaften in den Städten Deutschlands beklagt, muss erst die Parallelgesellschaften in den Köpfen der Menschen beseitigen.“