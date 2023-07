Dieter Thomas Kuhn kauft Brusthaartoupet als Meterware

Sein legendäres Brusthaartoupet kauft Schlagerstar Dieter Thomas Kuhn als Meterware, um es sich bei seinen Konzerten von meist weiblichen Fans auf der Bühne entreißen zu lassen. „Da schneide ich mir jeden Abend ein Stück von ab. Was weg ist, ist weg“, sagt Kuhn, der zum Dauerbrenner auf deutschen Bühnen geworden ist und kurz vor der ersten größeren Tournee seit dreieinhalb Jahren steht.

Eiserne Anhängerinnen hüteten ihre Beute aus Echthaar wie einen Schatz, sagte Kuhn der Deutschen Presse–Agentur. „Es gibt wirklich Fans, die kommen mit Tütchen vorbei und sagen stolz: „Guck mal, das habe ich mir vor 25 Jahren ergattert als Trophäe"“, verrät der 58–jährige Tübinger.

Kuhn, gelernter Masseur und medizinischer Bademeister, füllt mit seiner Band auch nach 30 Jahren auf der Bühne ganze Konzerthallen — traditionell in grellen Anzügen im 70er–Jahre–Stil, mit Schlaghosen, Plateauschuhen, Föhnwelle und breitem Revers am Jackett.

Die drei Open–Air–Konzerte seiner „Hello Again! Viel zu lang war die Zeit“-Tournee auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart (22.7.), auf dem Hamburger Großmarkt (11.8.) und der Berliner Waldbühne (12.8.) sind ausverkauft. Im September schließen sich Auftritte in Köln (22.9.) und Mannheim (23.9.) an.