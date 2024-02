Dieselkraftstoff läuft bei Mannheim in den Rhein

Ausgelaufener Dieselkraftstoff hat den Rhein bei Mannheim verunreinigt. Die Schlieren hätten sich über die gesamte Flussbreite und eine Länge von rund sechs Kilometern gezogen, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Woher der Kraftstoff kam und um wie viele Liter es sich handelte, war nach ihren Angaben zunächst unklar. Mehrere Zeugen hatten die Verunreinigung im Wasser am Samstag bemerkt und die Polizei informiert. Eine Ölsperre habe sich nach Rücksprache mit der Feuerwehr als nicht erfolgversprechend erwiesen, da sie in dem fließenden Gewässer mit geströmt wäre, so die Polizei. Der ausgelaufene Kraftstoff habe sich verflüchtigt. Von Folgen für die Umwelt sei nichts bekannt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Ursache geben können.