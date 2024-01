Unfälle

Diebe zapfen Tausende Liter Diesel ab

Heilbronn / Lesedauer: 1 min

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. (Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild )

Unbekannte haben aus Lastwagen in Heilbronn literweise Diesel gestohlen. Die Täter brachen am Wochenende die Tankschlösser von acht auf einem Firmengelände geparkten Lastern auf, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.