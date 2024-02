Diebe stehlen Geräte aus Einsatztasche eines Rettungswagens

Diebe haben in der Nacht zum Sonntag medizinische Geräte aus der Einsatztasche eines Rettungswagens in Stuttgart gestohlen. Um welche Geräte es sich dabei genau handelte, konnte die Polizei am Montag zunächst nicht mitteilen. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Während Rettungskräfte in der Nacht einen 17-Jährigen in Stuttgart-Nord medizinisch versorgten, hätten die Täter die Tasche aus dem Wagen entwendet. Als den Rettungskräften dies auffiel, seien sie die Einsatzstrecke zurück abgefahren. Dort fanden sie die Tasche ohne die Geräte wieder.