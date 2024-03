Diebe machen dufte Beute

Palettenweise Parfüm haben Unbekannte aus einer Lagerhalle in Gottmadingen (Landkreis Konstanz) gestohlen. Polizeiangaben von Dienstag zufolge hatte das Diebesgut einen Wert von mehreren hunderttausend Euro. Die Täter waren am vergangenen Wochenende in den Industriepark eingebrochen und hatten sich unbefugt Zutritt zu den Lagerhallen verschafft. Die Polizei geht davon aus, dass sie das Parfüm mit einem Transporter oder Lastwagen wegbrachten.