Dieb steigt in Laden ein: Zwei Mitarbeiter sind anwesend

Es waren noch Mitarbeiter im Laden: Ein Einbrecher ist in einen Schnellimbiss in Aalen (Ostalbkreis) eingestiegen und dabei sofort ertappt worden. Der 39-Jährige hatte das Seitenfenster in der Nacht zum Sonntag mit vier Ziegelsteinen eingeworfen, wie die Polizei am Montag berichtete. Zwei Mitarbeiter, die noch im Laden waren, schlossen sich demnach verängstigt ins Büro ein und wählten den Notruf. Nur kurz darauf wurde der polizeibekannte Dieb von den Beamten vorläufig festgenommen.