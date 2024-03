Sie filtert kleinste Mengen an Nahrung aus dem Wasser, ist anspruchslos, hat in der Tiefe keine Fressfeinde und auch der Klimawandel kann ihr nichts anhaben: Der Siegeszug der Quaggamuschel im Bodensee ist nicht mehr aufzuhalten.

„Die Quaggamuschel wird den Bodensee wesentlich verändern“, sagt Ulrich Maurer, Präsident der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) voraus. Für die Behörde war die Ausbreitung der aus dem Schwarzmeerraum eingeschleppten Art eines der Schwerpunktthemen im vergangenen Jahr. Über dieses und andere Arbeitsfelder hat die LUBW bei einem Pressegespräch am Freitag informiert. Ein Überblick.

Kampf gegen invasive Art aufgegeben

Quaggamuscheln: Die invasive Art wurde 2016 erstmals im Bodensee gesichtet und breitet sich seither rasant aus. Zeitweise wurde versucht, mit bewusst herbeigeführten Pilzinfektionen dagegen anzugehen. Ohne Erfolg. Inzwischen hat die LUBW aufgegeben. In etwa 15 Jahren werde der Anteil der Quaggamuschel an der gesamten Biomasse im Bodensee 90 bis 95 Prozent betragen, prognostiziert LUBW-Chef Maurer. „Das ist nicht zu verhindern.“

Für die Fischerei sei das eine düstere Aussicht: Die Muschel nehme Plankton oder Wasserflöhen und damit letztlich Fischen die Nahrung weg. Außerdem könne sie sich in tiefem Wasser niederlassen. Ab einer bestimmten Tiefe habe sie keine Fressfeinde - wie etwa Enten - mehr.

Anschauungsmaterial für dieses Phänomen hat das zur LUBW gehörende Institut für Seenforschung in Langenargen vor der eigenen Haustür: Dort und im Bereich der Argen-Mündung breitete sich die Muschel zuletzt besonders stark aus. Womöglich, weil durch die Argen viele Nährstoffe in den See getragen würden, mutmaßt LUBW-Chef Maurer. Sehr häufig kommt die Quaggamuschel auch vor Immenstaad, vor Romanshorn und im Oberen See nördlich von Konstanz vor. Messstellen, an denen gar keine Quaggamuscheln festgestellt wurden, gab es fast nur noch im Untersee an der Höri.

Lake Michigan als Anschauungsbeispiel

Ein Problem hat auch die Bodensee-Wasserversorgung, die die Quaggamuscheln für viel Geld von ihren Leitungen und Anlagen fernhalten muss. Der Qualität des Bodenseewassers schadet die Muschel aber nicht. Durch ihre Fähigkeit, kleinste Nahrungspartikel aufzunehmen, werde das Wasser sogar sauberer, klarer - aber eben auch nährstoffärmer.

Der Bodensee ist von diesem Phänomen nicht allein betroffen, in der Schweiz ist die Lage im Bielersee und im Genfersee ähnlich. Als Anschauungsbeispiel, von dem die LUBW-Wissenschaftler viele Prognosen ableiten, dient der Lake Michigan in den USA. Dort hat die Ausbreitung der Quaggamuschel etwa 15 Jahre früher begonnen - wie auch am Bodensee wurde sie vermutlich durch Boote oder Tauchausrüstung eingeschleppt.

Hohe Strafen am Vierwaldstätter See

„Es geht jetzt darum, die Ausbreitung auf andere Seen zu verhindern“, sagt LUBW-Chef Maurer. Dazu würden vor allem die Besitzer von Booten zu dem Thema aufgeklärt. Eine Pflicht zur Reinigung von Booten, bevor diese zu Wasser gelassen oder an Land geholt werden, soll es aber vorerst nicht geben, so Maurer: „Wir appellieren an die Vernunft der Bootsbesitzer.“

Am bislang nicht von der Quaggamuschel befallenen Vierwaldstättersee in der Zentralschweiz haben die Anrainerkantone dagegen 2023 eine Reinigungspflicht beschlossen. Wer sein Boot in den See lässt, ohne es mit dem Hochdruckreiniger abzuspritzen, riskiert bis zu 10.000 Franken Strafe.

Das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen

Klimawandel: „Der Klimawandel hat uns fest im Griff“, stellt LUBW-Chef Maurer fest. 2023 war das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen - weltweit, deutschlandweit und in Baden-Württemberg. „Erstmals gab es im Oktober heiße Tage, an denen die Temperatur 30 Grad überstiegen hat.“

Die Folge seien einerseits Hitzewellen und veränderter Niederschlag, andererseits mehr Fälle von Starkregen und Überschwemmungen.

Frühere Warnungen bei Wassermangel

Analog zur bereits bestehenden Hochwasservorhersagezentrale hat die LUBW nun auch ein Niedrigwasser-Informationszentrum aufgebaut. Sie soll Vorhersagen über Pegelstände und Wasserqualität treffen, damit Kommunen sich rechtzeitig auf Wassermangel einstellen können - indem sie etwa Einschränkungen bei der Nutzung anordnen. Mit den bisherigen Methoden seien verlässliche Trends für sieben Tage möglich, so Maurer. Das Ziel müsse aber sein, Vorhersagen für einen Monat treffen zu können.

Die Gute Nachricht: Im Moment sind die Grundwasserspeicher im ganzen Land gut gefüllt. Durch anhaltende Niederschläge im Winter habe nach Jahren erstmals wieder Grundwasser neu gebildet werden können, so der LUBW-Chef. „Die Situation ist entspannt“. Das könne sich aber schnell wieder ändern, wenn es mehrere Wochen lang trocken bleibt. Dann sei es auch diesen Sommer wieder möglich, dass beispielsweise die Dreisam in Freiburg trocken fällt.

Apfelblüte kam sehr früh

Wärmere Winter haben laut LUBW außerdem die Folge, dass die Durchmischung der Wasserschichten in tiefen Seen wie dem Bodensee, die normalerweise in den Wintermonaten erfolgt, eingeschränkt ist. Auch darunter leiden die Fische im See.

Die Apfelblüte habe 2023 zwölf Tage früher als im Mittel der Vorjahre begonnen, was Ernteeinbußen zur Folge hat. Außerdem begünstigt der Klimawandel die Ausbreitung von Pilzkrankheiten an den Obstbäumen.

Artenschutz: Seit 2017 gibt es in Baden-Württemberg ein systematisches „Insekten-Monitoring“. Das vergangene Jahr war demnach vor allem für Tagfalter kein gutes. Weil es im März und April recht nass war, starben zahlreiche Raupen. Ab dem Juni verbesserte sich die Lage dank des wärmeren, trockeneren Wetters zumindest für Sommerarten.

Da es weniger Insekten gab, nahm auch die Zahl der insektenfressenden Vögel ab. 199 Brutvogelarten gibt es im Südwesten, die Hälfte davon ist als gefährdet eingestuft. Selbst die Bestände früher weit verbreiteter Arten wie der Kiebitz gehen laut LUBW stark zurück.