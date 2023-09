Kleinbrennereien kämpfen um ihre Existenz

Brenner schlagen Alarm: Das Produzieren von Obstschnäpsen werde zu teuer. Was unter anderem an gestiegenen Energiepreisen und höheren Kosten für die Ausrüstung liege. Kürzlich hat der Verband Badens Brenner sogar von Existenznöten berichtet.

Dessen Geschäftsführer Klaus Lindenmann erneuerte lautstark eine seit einigen Jahren im Raum stehende Forderung, die staatlich festgelegte Obergrenze für die Jahresproduktion zu erhöhen. „Von 300 auf 500 Liter“, wie er sagt. Wobei zum besseren Verständnis ergänzt werden muss, dass es nicht um Großdestillerien, sondern um Kleinbrennereien geht — meist einen aktuellen oder ehemaligen bäuerlichen Betrieb mit Brennrecht.

In manchen Regionen wirken solche Betriebe teilweise landschaftsprägend: am Oberrhein etwa oder auch entlang des Bodensees ins Oberschwäbische hinein. Ausdruck davon sind Streuobstwiesen, wegen ihrer Artenvielfalt ein Lieblingskind von Ökoverbänden.

Schwäbische Sterne Das sind die verrücktesten Schnäpse der Region. Erfahren Sie hier, welche Spirituosen wir getestet haben.

Fast schon folgerichtig sehen sich Brenner auch nicht als alkoholische Schmuddelkinder. Aus ihren Verbänden im Südwesten gibt es sogar die Forderung, die „handwerkliche Brennkunst“ als immaterielles Kulturerbe bei der UN–Kulturorganisation Unesco absichern zu lassen. In den folgenden fünf Kapiteln soll beleuchtet werden, worum es geht.

Die Geschichte des Schnapses

Bereits die alten Ägypter berauschten sich mit Wein. Hochprozentiges ist mit Blick auf den Geschichtsverlauf aber eine recht junge Entwicklung. Historiker verorten ihren Beginn im Italien des Hochmittelalters. Dort gelang es Apothekern und Mönchen, Früchte so zu destillieren, dass das Ergebnis mehr Alkohol bot als Wein oder Bier. Die Idee dabei war jedoch eher eine äußerliche Anwendung, also ein medizinischer Einsatz. Wer auf Höfen mit Brennerei aufgewachsen ist, kennt dies vielleicht noch. Ein Bienenstich? Ein aufgeschlagenes Knie? Kein Problem. Schnaps darüber — und gut war es wieder.

Die Annalen besagen, vor rund 600 Jahren habe sich schließlich die Erkenntnis durchgesetzt, dass sich Hochprozentiges auch gut innerlich einsetzen lässt — als Seelentröster, als vermeintliches Verdauungsmittel nach schwerem Essen et cetera.

Die Preisentwicklung hat sich durch die Inflation seit Jahrzehnten verschlechtert. Andreas Metzler

Unzählige Varianten entstanden: vom Whisky im europäischen Westen bis zum Wodka im Osten. Wobei das, was man heute als klassischen Obstschnaps kennt, vor allem vom Elsass aus über süddeutsche Gefilde bis nach Österreich hinein üblich wurde, letztlich überall dort, wo viel Obst wächst. Jedenfalls begann eine Erfolgsgeschichte — die für viele auch in den Abgrund führte. Sucht und Leberzirrhose sind dramatische Krankheitsbilder. Weshalb eine alte Volksweisheit lautet: „Der Teufel hat den Schnaps gemacht.“ Wissenschaftlich gesehen, lässt sich aber dazu sagen, dass die Menge das Verderben ausmacht.

Die Kultur des Trinkens

Schnaps, maßvoll zu sich genommen, kann als Genussmittel verstanden werden: ein traditionelles Produkt. Ist es mit der Kleinbrenner–Szene verknüpft, hat es zudem regionalen Charakter. Knapp 25.000 entsprechende Brennereien sind den Behörden momentan gemeldet — zuallermeist in Süddeutschland.

Etwas mehr als die Hälfte davon brennt noch. Wobei sich in ihrer hochprozentigen Welt mit Blick aufs Produkt einiges getan hat, das dem Schnaps zugutegekommen ist. So ließ früher manch kleiner private Brenner sein Erzeugnis bei rund 48 Prozent Alkohol. Das Ergebnis: ein Brennen in der Kehle, das wildes Körperschütteln erregt. Wenn der Brenner dann noch angefaulte Früchte mit benutzt hat, war das Ergebnis rasch auf der Ebene eines reinen Rachenputzers.

Inzwischen liegen Schnäpse bei 42 oder 40 Prozent Alkohol. Eine neue Brenner–Generation achtet gezielt auf Qualität, betont den Edelbrand — ein Umstand, der sich leicht selber recherchieren lässt. Es wird zudem experimentiert — vielleicht in dem man den Schnaps im Eichenfaß reifen lässt oder eine spezielle Früchteauslese brennt. Die Flüssigkeit läuft dann fast wie Öl hinunter, kitzelt vielleicht etwas in der Kehle und hinterlässt einen hoffentlich angenehmen Geschmack. Es sind dabei schon Sprüche zu hören wie: „Im Nachgang nussig.“ Das kannte man früher nur bei teuren Weinen.

Infolgedessen wird qualitativ guter Schnaps bereits vornehm auf Französisch als Digestif angepriesen, also dem Gegenstück zum Aperitif vor dem Essen. Eine bemerkenswerte Aufwertung von etwas, das früher anrüchig auch Branntwein genannt wurde. Otto von Bismarck, als Eiserner Kanzler im Wilhelminischen Kaiserreich bekannt und selber ein ebenso eiserner Trinker, meinte noch despektierlich: „Der Branntwein ist das Getränk des berühmten armen Mannes“. Auf ihn geht übrigens die 1887 beschlossene Branntweinsteuer zurück.

Die Situation der Brenner

Wer brennt, muss Branntweinsteuer zahlen. Eigentlich eine simple Sache sollte man meinen. Aber genau hier fängt die Komplexität des ganzen Themas an. So existieren sogenannte Verschlussbrennereien. Sie müssen ihre tatsächlich gebrannte Alkoholmenge uneingeschränkt versteuern.

Bei ihnen handelt es sich um die großen Destillerien. Daneben gibt es Kleinbrenner, jenes Klientel, das in diesem Artikel behandelt wird. Ihr Metier sind Abfindungsbrennereien. Die Steuer errechnet sich dabei nicht nach der Menge des tatsächlich erzeugten Alkohols, sondern fiskalisch vergünstigt nach Art und Menge des angemeldeten Fruchtmaterials: Äpfel, Birnen, Kirschen, Zwetschgen und so weiter — vergoren zu Maische.

„Reine Natur“, betont Andreas Metzler, Vorsitzender des Verbandes der Klein– und Obstbrenner Südwürttemberg–Hohenzollern und daheim in Bodnegg, einer Gemeinde im Bodenseehinterland. Er bricht im Gespräch auch gleich eine Lanze für Streuobstwiesen. Seit Alters her wächst dort auf Hochstämmen das, was auf den Höfen üblicherweise gebrannt wurde.

Noch jetzt sind es ehrwürdige Apfelsorten wie Boskoop, die in Obstplantagen fürs moderne Supermarktgeschäft gar nicht mehr angebaut werden. Doch die Kleinbrenner sind durch das Abfindungssystem limitiert. Mehr als 300 Liter Alkohol dürfen sie pauschal gerechnet pro Jahr fürs Erste nicht produzieren.

Um das Ganze aber zu verkomplizieren, ist es Abfindungsbrenner erlaubt, Kontingente von Kollegen zu übernehmen, sollte bei denen die Lust aufs Schnapsbrennen eingeschlafen sein. Dies ist auf 540 Liter Alkohol pro Jahr beschränkt. Zusammengerechnet kann dann ein Kleinbrenner im Jahr auf 840 Liter kommen. Im Detail ist die ganze Geschichte aber noch ausgefuchster. Dies hängt mit dem Überbrand zusammen, einer Überausbeute des gebrannten Materials. Sie kann bei 40 Prozent des Stoffes liegen und ist steuerfrei. Ein Kleinbrenner vermag damit auf weit mehr als 1000 Liter Alkohol im Jahr kommen.

Die Ursachen der Probleme

Die heile alte Brennerwelt verschwand mit dem Fall des deutschen Branntweinmonopols Ende 2017. EU–Recht hatte es so gewollt. Bis dahin war es Kleinbrennern möglich, ihre Destillate an die Bundesmonopolverwaltung für Branntwein abzuliefern — eine Art Steuerzahlung durch Naturalien.

Abgenommen wurde auch der beim Brennen entstehende ungenießbare Vor– und Nachlauf. Die Monopolbehörde verkaufte ihn als Industriealkohol. Jetzt muss der Brenner alles selbst vermarkten. Steuern sind in Geld zu begleichen. Wobei ungeklärt ist, ob etwa der erwähnte steuerfreie Überbrand überhaupt mit EU–Recht vereinbar ist.

All diese Beschwernisse haben dazu beigetragen, dass vermehrt Kleinbrennereien brachliegen. „Die Zahl schrumpft“, bestätigt Gerald Erdrich, Geschäftsführer des in Karlsruhe beheimateten Bundesverband der Deutschen Klein– und Obstbrenner. Er erinnert an weitere Gründe für die Malaise. So hätten etwa junge Erben von alten Brennanlagen kein Interesse mehr an diesem Geschäft.

Gesellschaftlich betrachtet, würde zudem der Alkoholkonsum abnehmen. Die Statistik gibt Erdrich dabei recht. Der Pro–Kopf–Konsum pro Jahr ist auf zehn Liter reinen Alkohol gesunken. Der schon erwähnte südwürttembergische Verbandsfunktionär Metzler sieht ein weiteres Problem in der Preisentwicklung: „Sie hat sich durch die Inflation seit Jahrzehnten verschlechtert.“

Dahinter verbirgt sich der Umstand, dass Rohalkohol heute auf dem Weltmarkt kaum mehr kostet als vor 40 Jahren. Spirituosen konnten deshalb über die Jahre hinweg kaum teurer verkauft werden. Wie zu hören ist, frustriert die Gesamtlage selbst aktive Brenner inzwischen derart, dass sie ihr 300–Liter–Kontingent gar nicht mehr voll ausschöpfen.

Brennerverbände versprechen sich nun aber durch eine Kontingentserhöhung auf 500 Liter pro Jahr eine Verbesserung des wirtschaftlichen Spielraums. Angestoßen wurde dies gleich nach dem Wegfall des Branntweinmonopols vom Südostbayerischen Verband der Obst– und Kleinbrenner. Deren Geschäftsführerin Andrea Westenthanner verweist darauf, bei höheren Mengen könnten Betriebe rentabler arbeiten.

Wer aber beim Lesen des Artikels mitgerechnet hat, dürfte sich gemerkt haben, dass gegenwärtig durchs Übernehmen von Kontingenten anderer Brenner mehr als 1000 Liter möglich sind. Dazu meint Westenthanner: „Dies wird in unserem Verbandsgebiet so gut wie gar nicht durchgeführt.“ Offenbar gilt dies so ähnlich bei den badischen Brennern. Im südwürttembergischen Gebiet sollen aber laut Schätzungen auch nur eine recht überschaubare Zahl der Brenner Zusatzkontingente verarbeiten. Sie bringen aber lautstark ihre Angst in die Diskussion mit ein: Bei einer Gesetzesänderung könnten sie schlimmstenfalls auf die anvisierten 500 Liter beschränkt werden — also insgesamt verlieren.

Die Reaktion der Politik

Der Ball liegt jetzt beim zuständigen Bundesfinanzministerium, angeführt vom FDP–Chef Christian Lindner. Die Behörde tat den Brennern kund, dass der Erhalt von Kleinbrennereien eine hohe Priorität habe.

Zur Forderung erhöhter Brennkontingente erklärte ein Sprecher, eine Überprüfung dazu dauere „ergebnisoffen“ an. Das Bundeslandwirtschaftsministerium mit dem Grünen Cem Özdemir an der Spitze ist für den 500–Liter–Vorstoß. Fast schon erwartbar, kommt dabei einmal mehr der Hinweis, dass so Streuobstwiesen besser erhalten werden könnten. Spötter könnten nun feixen: „Schnapstrinken hilft der Umwelt.“ Darin steckt insofern Wahrheit, wenn das Obst beim Kleinbrenner vor Ort gewachsen ist. Große Destillerien kaufen hingegen oft global ein. Die Williams–Christ–Birne für die gleichnamige Spirituose kann da beispielsweise schon weit ab von heimischen Gefilden gewachsen sein.