Die jüngst geadelte Kunst des Glasblasens

Die braunen Hinweisschilder mit der Aufschrift „Historisches Glasmacherdorf Schmidsfelden“ weisen die Richtung auf den letzten Kilometern. Von der altehrwürdigen Stadt Leutkirch herkommend, verengt sich das Eschachtal. Die Waldberge der Adelegg rücken näher. Willkommen, wo das württembergische auf das bayerische Allgäu stößt.

Wollte man abschätzende Worte äußern, könnte einem über die Lippen kommen, dass sich in dieser Gegend Fuchs und Has’ gute Nacht sagen. Nichtsdestotrotz lässt sich hier etwas finden, das es sonst im weiten Umkreis nicht mehr gibt - und das zuletzt sogar als immatrielles Kulturerbe der Menschheit von der Unesco geadelt wurde: handwerkliche Glasherstellung, ausgeübt in der aktiven Mundblashütte von Schmidsfelden.

Ein uraltes Handwerk

Der winters verschlafen wirkende 40-Seelen-Ort ist am Schluss schneller erreicht als man denkt. Stefan Michaelis wartet schon. Der drahtig wirkende Mann im mittleren Alter ist Chef der Glasmanufaktur - und entsprechend stolz auf die Auszeichnung durch die Kulturorganisation der Vereinten Nationen. „Es ist eine Bestätigung für das, was wir hier tun: das uralte Handwerk am Leben zu halten - und davon auch zu leben“, sagt er.

Jene, die dies können, werden immer weniger. In Deutschland bestreiten gerade noch 100 Leute ihren Broterwerb durchs Glasmachen. Es ist ein Beruf abseits der industriellen Glasproduktion, wie von Verallia mit Sitz in Bad Wurzach am Rand des Allgäus. Entsprechend rar sind die Standorte des Traditionshandwerks. Michaelis überlegt, meint dann, dass in Süddeutschland noch eine Glashütte im Schwarzwälder Kinzigtal und eventuell vier im Bayerischen Wald arbeiten könnten.

Mehr als ein Höllenfeuer

Dies sind Landstriche, bei denen ein solches Gewerbe nahe liegt: viel Forst, billiges Holz für zweierlei Zwecke. Es dient zum Herstellen eines zentralen Grundmaterials fürs Glas, nämlich Pottasche, auch als Soda bekannt. Dann müssen die Öfen für die Materialschmelze der Glasbläser angeheizt werden. Quarz aus Geröll oder Sand sind weitere wesentliche Bestandteile der Mixtur. Gut 1300 Grad erreichen die Öfen - mehr als ein Höllenfeuer.

Sein Entfachen reicht auch in den Wäldern der Adelegg weit in die Geschichte zurück. Heimatforscher meinen, bis ins 17. Jahrhundert. Schmidsfelden ist bloß das jüngste Kapitel einer langen Historie. Es fängt 1825 mit dem Aufbau der Glashütte an. Bis 1898 wurde hier produziert - und dann nach mehr als hundert Jahren Pause ab 2003 erneut von Michaelis.

Unesco-Glanz im kleinen Tal

„Viel ist von der alten Zeit erhalten geblieben“, erklärt er. In der Tat, wenige Schritte reichen für den Überblick. Ehemalige Arbeiterhäuser stehen an der schnurgeraden Dorfstraße, ebenso Verwaltungsbauten, Magazine, ein Herrenhaus sowie eine Kapelle. Das Herz des Ganzen ist jedoch die wie eine Riesenscheune wirkenden Produktionsstätte, heutzutage Museum, Arbeitsplatz von Michaelis sowie sein Verkaufsraum. Die Wege sind kurz. Nur wenige Gehminuten weiter steht das Eigenheim, in dem er mit der Familie lebt.

Das meiste des Schmidsfeldener Ensembles ist schmuck hergerichtet. Nur fürs Herrenhaus scheint bisher das Geld zu fehlen. Aber dies sei nur nebenbei erwähnt. Schließlich geht es darum, weshalb plötzlich Unesco-Glanz in diesem kleinen Tal schimmert.

Auf Augenhöhe mit Reggae oder der Fastnacht

Gekommen war der große Moment Anfang Dezember. Sechs europäische Länder hatten den Antrag gestellt: Finnland, Frankreich, Spanien, Tschechien, Ungarn und Deutschland. Die Unesco stimmte auf einer Tagung in Botswana zu.

Glasbläserei steht damit in einer Reihe mit Reggae, mit der Schwäbisch-Alemannischen Fastnacht, der Flößerei, dem deutschen Schützenwesen oder Yoga. Die Liste ließe sich fast endlos verlängern. Laut Unesco-Definition umfasst immatrielles Kulturerbe „Bräuche, Darstellungen, Ausdrucksformen, Wissen und Fertigkeiten - sowie die dazu gehörigen Instrumente, Objekte, Artefakte und kulturellen Räume (…), die Gemeinschaften, Gruppen und gegebenenfalls Einzelpersonen als Bestandteil ihres Kulturerbes ansehen.“

Ungebrochene Faszination

Dass Glasbläserei in diese Reihe passt, liegt nahe. Dahinter verbirgt sich nicht nur eine 4000 Jahre alte Geschichte. Sie geht ebenso mit einer ungebrochenen Faszination einher. Denkt der Laie an dieses Gewerbe, dürfte er einen glühend heißen, leuchtenden Ballon vor Augen haben, welcher kunstvoll mit einer Art Blasrohr, der Pfeife, in Form gebracht wird - fast wie Zauberei. Der Produktionsprozess lässt Besucher gerne schwärmen. Dass die Arbeit in der Wirklichkeit hart und sehr komplex ist: geschenkt.

„Es heißt, es dauert zehn Jahre, bis einer mit Glas umgehen kann“, berichtet er. Wobei sein Leben seit fast 40 Jahren davon bestimmt wird. Der gebürtige Rheinhesse fing mit einer Lehre zum Glasapparatebauer an. Das sind Leute, die beispielsweise Ausrüstung für Labore herstellen. Es folgten rege Jahre, fast schon eine Art Wanderzeit des Lernens - etwa durch ein Designstudiums am West Surrey College of Art and Design in Farnham südlich von London. Michaelis hatte daraufhin ein eigenes Atelier in der britischen Hauptstadt, später dann im schottischen Edinburgh.

Die Heimatpflege greift ein

2003 führte der Weg schließlich nach Schmidsfelden. Ein Zufall. Michaelis war zu Ohren gekommen, dort würde ein Glasmacher gesucht. Verantwortlich dafür: die Heimatpflege Leutkirch. Der rührige Verein hatte in den 1990er-Jahren den fortschreitenden Verfall der alten Glashütte nicht mehr ertragen können. Produktion gab es ja keine mehr. Der tiefere Zweck des Ortes war verschwunden. Er lag im Sterben. Nun sollte er aber als Kulturdenkmal gerettet werden.

Zwei heute als Legenden der Heimatpflege geltende Männer machten die Antreiber: Manfred Thierer und Georg Zimmer. Thierer schrieb einmal zu Schmidsfelden: „Hier haben sich nicht nur ein spezifisches bauliches Ambiente, sondern auch zahllose Gläser, Geräte, Produkte und eindrucksvolle archivalische Zeugnisse erhalten.“ Anders ausgedrückt: Das Dorf bietet Geschichte zum Anfassen.

Dem Glasmacher über die Schultern schauen

Die Heimatpflege baute das Glasmacher-Museum auf. Zum Vervollständigen des Konzepts wollte sie jemanden haben, der aktiv im alten Sinne arbeitet - praktisch eine Art Schau-Handwerker, dem Besucher über die Schulter schauen können. Dazu meint Michaelis fast schon schmunzelnd: „Manche löchern einen dann mit Frage, während man am Glasblasen ist. Pause machen geht aber nicht, sonst ist das Produkt kaputt.“ Was offenbar nicht jeder versteht.

Rund 20.000 Besucher registriert das Museum jährlich, Tendenz steigend. Der Unesco-Segen passt in den Trend positiver Entwicklungen. Michael Waizenegger, aktueller 1. Vorsitzender der Heimatpflege, begreift ihn deshalb auch als Zeichen dafür, mit all den Mühen der vergangenen drei Jahrzehnte auf dem richtigen Weg gewesen zu sein.

Touristischer Anziehungspunkt

So feiert auch die nahe Stadt Leutkirch Schmidsfelden als einen „der wichtigsten touristischen Anziehungspunkte unserer Region“. Es gibt ein Café, seit 2011 auch ein zusätzliches Atelier fürs Herstellen von Glaskunst: Hummels Glasstudio. Ergänzt wird das Dorf durch ein jüngst angelegte Wanderstrecke zur Glasmacher-Geschichte in der Adelegg, dem Glasiusweg. Dass sich zudem einige Kilometer entfernt ein großer Ferienpark angesiedelt hat, sorgt für weitere Besucher - und Kundschaft in Michaelis Manufaktur.

Inzwischen beschäftigt Michaelis eine Gesellin, einen freien Mitarbeiter und einen Lehrling. Der Azubi ist in der Werkstatt im historischen Hüttenbau anzutreffen, dort, wo auch die Öfen fürs Erhitzen des Grundmaterials stehen. Sven Schaule lautet sein Name. „Glas hat mich schon als Kind fasziniert“, berichtet er und schwärmt vom „Leuchten des Glases und dass man ein Kunstwerk daraus machen kann“.

Großer Aufwand bei der Produktion

Zu bieten haben Michaelis und sein Team unter anderem vielerlei Gläser oder Gartenschmuck wie bunte Glaskugeln oder -blumen - was sich so im Museumsalltag verkaufen lässt. Ein mundgeblasenes Glas liegt dabei aber auch schon bei 20 Euro - je nach Gestaltung. Der Aufwand ist groß. Ein Umstand, in dem der Grund für den einstigen Niedergang der handwerklichen Glasherstellung liegt.

Als vor gut 170 Jahren auch in Mitteleuropa die Industrialisierung an Fahrt aufnahm, konnte in den Fabriken Glas billig und normiert hergestellt werden. Die alten Hütten waren nicht mehr konkurrenzfähig - abgesehen vielleicht von jenen, die schon immer einen Ruf fürs Luxussegment hatten. Höchst prominent sind etwa die Hersteller auf der venezianischen Inselgruppe Murano, Ziel unzähliger Touristen bis hin zu Kunstsammlern.

Die Spuren führen nach Murano

Historisch betrachtet ist Murano Ausgangspunkt der späteren europäischen Glasmacherei. Die Wendungen der Geschichte sind dabei komplex. Als das Römische Reich im Westen Europas vor 1500 Jahren unterging, verlor sich dort das antike Wissen übers Herstellen von Glas. Im mediterranen Osten blieben die Kenntnisse bewahrt. Über Handelskontakte erreichten sie ums Jahr 1000 herum die damals mächtige Seerepublik Venedig.

Deren Herren machten das Erfolgsrezept zum Staatsgeheimnis. Bei Verrat wurden die Handwerker ein Fall für den Henker. Doch Glasproduktion war zu lukrativ, um die Rezepte auf Dauer geheim halten zu können. Sie verbreitete sich fortan wieder im Abendland. Wer Meister war, gehörte zu den Spitzenverdienern im Handwerk, die Kunst brachte Wohlstand in sonst bitter arme Regionen - auch in die Adelegg.

Ein früher Tod

Doch der Lohn hatte seine Schattenseiten. „Glasbläser starben eher früh“, weiß Michaelis zu berichten. Die Arbeit am Ofen mitsamt den eingeatmeten Dämpfen sei der Gesundheit doch sehr abträglich gewesen.

Gut vorstellbar. Moderne Technik hat das Problem aber stark vermindert. Michaelis wirkt wie das blühende Leben. Zuletzt sah es auch so aus, als ob er seine Kreise erweitern wollte. So gab es bereits eine Art Kreativ-Tagung von Glasmachern aus vielerlei Gegenden. Das kleine Schmidsfelden als ein Hauptort der Mini-Branche? Interessante Vorstellung. Immerhin bringen einen an der Landstraße zur Adelegg die braunen Hinweisschilder der Glashütte auf den richtigen Weg.