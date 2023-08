Unter dem Motto „XXL–Landtag verhindern“ sammelt die FDP Baden–Württemberg seit März dieses Jahres Unterschriften. Ihr erstes Ziel auf dem Weg dorthin haben sie fast erreicht. Und sie sind nicht allein in ihrem Kampf gegen eine befürchtete Aufblähung des Landtages.

Laut der Landesverfassung sollen dem Parlament 120 Abgeordnete angehören, aktuell sind es wegen Überhang– und Ausgleichsmandaten 154. Durch die Wahlrechtsreform der grün–schwarzen Koalition könnte die Zahl der Sitze nach der nächsten Landtagswahl 2026 sogar auf über 200 steigen. Das zeigten Hochrechnungen des Politikwissenschaftlers Joachim Behnke von der Friedrichshafener Zeppelin Universität.

Die Liberalen im Südwesten wollen das allerdings verhindern, nach eigenen Angaben nicht zuletzt um zusätzliche Kosten zu vermeiden. Denn dem Landtage zufolge kostet jeder Abgeordnete monatlich 29.000 Euro. Sollte die Zahl der Abgeordneten durch die Wahlrechtsreform auf über 200 anwachsen, entstünden im Vergleich zum aktuellen Landtag zusätzliche Kosten von knapp 1,5 Millionen Euro pro Monat.

Im Sinne der Bürger

„Man kann den Bürgern keinen Sparkurs verordnen, während der Landtag wächst und wächst und dadurch bei steigenden Kosten an Funktionstüchtigkeit und Agilität einbüßt“, sagt ein Sprecher der baden–württembergischen Liberalen. Daher fordert die FDP, die Zahl der Wahlkreise von 70 auf 38 zu verringern — analog zu denen der Bundestagswahl. Zuspruch erhält die FDP vom Verein Mehr Demokratie und dem Bund der Steuerzahler.

Weil ein entsprechender Gesetzesentwurf im Parlament am Widerstand von Grünen, CDU und SPD gescheitert war, bemühen sich die Liberalen seit März um die Zulassung eines Volksbegehrens. Dazu müssen zunächst 10.000 wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger ihre Unterschrift unter einen Zulassungsantrag setzen. „Uns sind inzwischen knapp 10.000 Unterschriften von unseren Gliederungen gemeldet worden“, teilt der FDP–Sprecher mit. Davon liege etwa die Hälfte geprüft und von den Kommunen beglaubigt in der Geschäftsstelle vor.

Verzögerter Zeitplan

Zu Beginn der Kampagne kündigte die Partei an, die nötige Zahl an Unterschriften innerhalb weniger Wochen gesammelt zu haben. „In der Tat ist die Sammlung, insbesondere die Beglaubigung durch die Kommunen, vom Verfahren her aufwendiger als wir ursprünglich dachten“, sagt Hans–Ulrich Rülke, Vorsitzender der FDP–Fraktion im Landtag. Dennoch gehe er davon aus, bald nach der Sommerpause die 10.000 Unterschriften beim Innenministerium einreichen zu können.

Und wie geht es nach der Unterschriftensammlung weiter? Sollte die FDP 10.000 beglaubigte Unterschriften vorlegen können, entscheidet das Innenministerium über die Zulassung und setzt einen Zeitraum für das Volksbegehren fest. Sofern es grünes Licht gibt, müssten innerhalb von sechs Monaten mindestens zehn Prozent der Wahlberechtigten der letzten Landtagswahl, den Gesetzesvorschlag mit ihrer Unterschrift unterstützen. Konkret sind das in Baden–Württemberg 767.104 Menschen. Die FDP peile deshalb den Zeitraum vor der Kommunal– und Europawahl im kommenden Jahr: „Gerne würden wir im Rahmen des Wahlkampfes mit den Bürgern über das Volksbegehren ins Gespräch kommen“, sagt der Sprecher.

Bürgerinitiative tourt durch das Land

Einen ähnlichen Zeitplan verfolgt die Bürgerinitiative „Landtag verkleinern“ rund um den Bietigheimer Dieter Distler. Er und seine Mitstreiter streben ebenfalls ein Volksbegehren gegen die Aufblähung des Landtages an. Konkret fordert die Initiative, den Landtag künftig auf 120 Abgeordnete zu begrenzen und die Zahl der Wahlkreise auf 38 herabzusetzen.

Auf einer Tour durch das Land konnten Distler und seine Mitstreiter bislang nach eigenen Angaben etwa 8000 Unterschriften sammeln. Um für das mögliche Volksbegehren mehr Unterstützer, aber auch finanzielle Mittel zu gewinnen, hat die Bürgerinitiative jüngst den Verein „Aktive Demokratie“ gegründet.

Eine Zusammenarbeit mit der FDP schließt Distler allerdings aus. Die Initiative „Landtag verkleinern“ wolle die Menschen unabhängig von parteipolitischen Interessen erreichen. Außerdem heißt es in einer Stellungnahme: „Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass der FDP–Vorstoß ein auf politische Positionierung ausgerichtetes Manöver darstellt.“ Dagegen wehren sich die Liberalen mit dem Argument, dass zehn ihrer aktuellen Abgeordneten von der Zusammenlegung der Wahlkreise betroffen wären. Ihr Vorhaben orientiere sich lediglich am Gemeinwohl.

Verzögerung in Bayern

Ähnlich hatte auch der bayerische FDP–Landesverband argumentiert, als dieser im vergangenen Herbst ein Volksbegehren im Freistaat ankündigte. Im Münchener Maximilianeum sind aktuell 205 Abgeordnete vertreten, im nächsten Landtag könnten es nach Berechnungen bis zu 220 sein. Die Liberalen in Bayern fordern daher, die Zahl der Wahlkreise zu reduzieren und die Sollgröße des Landtages von 180 auf 160 herabzusetzen.

Darüber sollten die Bürgerinnen und Bürger parallel zur Landtagswahl im Oktober dieses Jahres abstimmen — so lautete der ursprüngliche Zeitplan der Liberalen. Bereits im Frühjahr erklärte Martin Hagen, Chef der bayerischen FDP und ihrer Fraktion im Landtag, im Gespräch mit der „Süddeutschen Zeitung“, dass dieses Ziel „nicht erreichbar“ sei.

Für ein Volksbegehren parallel zur Landtagswahl hätte die FDP in Bayern zunächst mindestens 25.000 Unterschriften beim Innenministerium einreichen müssen. Das ist bislang nicht passiert. „Wir wollen die Unterschriften jetzt bis zur Landtagswahl am 8. Oktober einreichen“, sagt ein Sprecher des Landesverbandes über den geänderten Zeitplan. Zahlen zum aktuellen Zwischenstand lägen allerdings nicht zentral vor.