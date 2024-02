Die CDU will die Hauptschulen wieder stärken

Ein „ganzheitliches Update für unsere Bildungslandschaft“ wünscht sich CDU-Fraktionschef Manuel Hagel als Ergebnis des Bildungsgipfels, zu dem Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) für Freitag eingeladen hat. Neben den Spitzen der beiden Regierungsfraktionen und Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) hat Kretschmann auch die Spitzen der oppositionellen SPD und FDP zum Gespräch gebeten. Was Hagel mit einem Update meint, hat er für die „Schwäbische Zeitung“ nun ausbuchstabiert.

Schon vorab hatte Kretschmann ein Zugeständnis an CDU und FDP gemacht, die schon lange eine Rückkehr zur verbindlichen Grundschulempfehlung fordern. Zu grün-roten Regierungszeiten hatte Kretschmann die Entscheidung über die weiterführende Schule allein den Eltern zugesprochen. Nun müsse die Empfehlung wieder verbindlicher werden, hatte der Regierungschef gesagt und mit der geplanten Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium argumentiert. Dann müssten die Schülerströme nach der Grundschule wieder stärker gelenkt werden.

Die Zukunft der Grundschulempfehlung

Im politischen Stuttgart kursiert hierzu schon seit Wochen die Idee einer sogenannten 2-aus-3-Regelung. Neben der Empfehlung der Grundschule und dem Willen der Eltern soll es einen Test geben - die Mehrheit soll entscheiden. Dafür plädiert auch Hagel und setzt sich für einen Test ein, der nicht Wissen abfragt, sondern Kompetenzen. „Ohne eine verbindlichere Grundschulempfehlung wird G9 nicht gelingen“, sagt er. Und: „Eine klare Steuerung ist auch eine Stärkung der Hauptschule.“

Diese vor dem Verschwinden zu bewahren, ist erklärtes Ziel der CDU. Hagel schwebt vor, das dreigliedrige Schulsystem wieder zu schärfen. Dafür sollen Haupt- und Werkrealschulen dort, wo dies möglich und sinnvoll sei, Schulverbünde mit Realschulen eingehen. Unter einem organisatorischen Dach sollen Schülerinnen und Schüler dann in der Hauptschule auf Hauptschulniveau lernen und in der Realschule ausschließlich auf dem mittlere Bildungsnivau. „Damit verbinden wir vor allem ein konsequentes Fördern und Fordern von Schülern auf grundlegendem Niveau“, sagt er. Bislang müssen Realschulen auf beiden Niveaus lehren - was vielerorts auf Unmut der Lehrkräfte stößt.

Die Haupt- und Werkrealschulen waren über die Jahre ein Auslaufmodell. Im vergangenen Schuljahr waren die Schülerzahlen zum ersten Mal seit zehn Jahren im Vorjahresvergleich wieder leicht gestiegen, nämlich um rund 1200 auf 44.700 Schüler. Zehn Jahre zuvor waren es noch mehr als 140.000. Allerdings hat sich seitdem auch die Gemeinschaftsschule im Land etabliert, ihre Schülerzahl ist im selben Zeitraum von 2000 auf 92.000 gewachsen. Konkrete Vorschläge zur Zukunft der Gemeinschaftsschule macht Hagel nicht.

Kretschmann wünscht sich Gespräch ohne Tabus

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) dürfte über Hagels Aussagen wenig erfreut sein. In seiner Einladung zum Bildungsgipfel hatte er alle Teilnehmer darum gebeten, ohne Vorfestlegungen in die Gespräche zu gehen. Außerdem sei zwischen den Partnern Grüne und CDU Stillschweigen vor dem Treffen vereinbart worden, wie es aus Koalitionskreisen heißt.

In der CDU-Fraktion hat sich dem Vernehmen nach Unmut breit gemacht. Aus Sicht des Junior-Koalitionspartners hat sich Kultusministerin Schopper über das Stillhalteabkommen hinweggesetzt - zum einen, als sie in groben Zügen erklärte, wie Kita-Kinder künftig Sprachförderung erhalten sollen, zum anderen, als sie jüngst in einem Interview ihre Vorstellung vom künftigen G9 in Baden-Württemberg erläuterte.

Wie Bayern G8 und G9 regelt

Schopper will sich hier an Bayern orientieren. Der Freistaat ist - wie alle anderen westdeutschen Flächenländer - längst zu G9 als Standard zurückgekehrt. Für besonders leistungsfähige Kinder gibt es dennoch die Möglichkeit, das Abitur in acht Jahren zu erreichen. In der 8. Klasse können sich dort Kinder für die „Überholspur“ entscheiden und erhalten dann in den kommenden Jahren Förderangebote, um schließlich die 11. Klasse zu überspringen.

Die CDU-Fraktion lehnt dieses Modell als „nicht sinnvoll“ ab, wie Hagel sagt. „Wir plädieren für ein modernes, grundständig aufwachsendes G9 ab Schuljahr 2025/26 und befürworten die flächendeckende Option der Schulen für ein G8-Angebot für leistungsstarke Schüler.“ Heißt: Alle Gymnasien sollen auf G9 umstellen. Gibt es genug Anmeldungen für G8, sollen die Schulen eigene G8-Klassen bilden. Ob ein Gymnasium G8-Klassen einrichtet, sollen die Schulträger, also in der Regel die Städte entscheiden. In Städten mit mehreren Gymnasien könnten G8-Züge dann an einer bestimmten Schule gebündelt werden.

Grüne setzen auf nur zwei Schulformen

Dass die Grünen wenig von Hagels Ideen halten dürften, gerade zur Stärkung des dreigliedrigen Schulsystems, ist kein Geheimnis. Parteichef Pascal Haggenmüller hatte sich jüngst für ein Zwei-Säulen-System aus Gymnasium und einer weiteren Schulart ausgesprochen. Grünen-Fraktionsvorsitzender Andreas Schwarz hält sich vor dem Bildungsgipfel derweil zurück. Sehr allgemein äußert er lediglich den Wunsch nach einer „Bildungspolitik mit langer Perspektive, um Schülern und Eltern auch über die Landtagswahl hinaus Stabilität und Verlässlichkeit zu bieten“. Er hoffe, dass aus dem Austausch ein gemeinsamer Aufbruch werde.

SPD-Chef Andreas Stoch plädiert derweil dafür, Wissenschaftler mit in die Beratungen einzubeziehen sowie Schulpraktiker, „die nicht nur für eine einzelne Schulart sprechen, sondern die Zusammenhänge verstehen“. Alles müsse auf den Tisch, falls die Gespräche Sinn ergeben sollten, sagt er gerade mit Blick auf die FDP, die besonders umstrittene Themen ausklammern wollte. „Wir brauchen Ergebnisse bis zum Sommer“, betont Stoch, „nicht nur Theoriediskussionen, sondern Lösungen, wie wir den Schulen schnell helfen können.“ Seinen Fokus richtet er dabei auf stabile Unterrichtsversorgung und Kita-Plätze für alle Kinder „Dazu braucht es eine klare Priorisierung der Bildung im Land, dafür wird man zusätzliches Geld aufwenden müssen.“

FDP schon vor Gespräch zufrieden

FDP-Chef Rülke zeigt sich schon vor dem Gipfel zufrieden. „Unsere beiden wichtigsten Ziele wurden bereits aufgegriffen und eine entsprechende Umsetzung angekündigt: G9 in der Regelform ab 2025/26 und die Verschärfung der verbindlichen Grundschulempfehlung“, sagt er. Nun müsse noch die frühkindliche und die berufliche Bildung gestärkt werden.