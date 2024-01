DFB sperrt Mannheims Karbstein für eine Partie

Malte Karbstein vom SV Waldhof Mannheim ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes für eine Drittliga-Partie gesperrt worden. Das teilte der DFB am Montag mit. Der 25-Jährige war am vergangenen Freitag in der Partie beim Halleschen FC (1:4) nach einem Foulspiel in der 83. Minute mit der Roten Karte vom Platz gestellt worden. Spieler und Verein haben dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

Die Mannheimer treffen am Sonntag (16.30 Uhr) daheim auf Preußen Münster. Derzeit belegen sie den 17. Tabellenplatz und schweben in Abstiegsgefahr.