DFB-Elf bei EM in Stuttgart gegen Ungarn, auch Belgien Gast

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft in ihrem Gruppenspiel in Stuttgart bei der Europameisterschaft 2024 auf Ungarn. Das ergab die Auslosung des Turniers am Samstag in der Hamburger Elbphilharmonie. Die Partie findet am Mittwoch, 19. Juni, statt. Es ist das zweite Vorrundenspiel der DFB-Elf bei der Heim-EM im kommenden Jahr. Die weiteren deutschen Gruppengegner heißen Schottland und Schweiz.

Neben dem Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann dürfen sich die Fans in Stuttgart auch auf den ewigen Geheimfavoriten Belgien freuen. Die Mannschaft von Coach Domenico Tedesco tritt am Mittwoch, 26. Juni, zu seinem letzten Gruppenspiel in der MHP Arena an. Der Gegner wird über die EM-Qualifikations-Playoffs im Frühjahr erst noch ermittelt. Zudem finden die Vorrundenduelle zwischen Slowenien und Dänemark am Sonntag, 16. Juni, sowie zwischen Schottland und Ungarn am Sonntag, 23. Juni, in Stuttgart statt.

Am Freitag, 5. Juli, wird außerdem noch ein EM-Viertelfinale in der baden-württembergischen Landeshauptstadt ausgetragen.