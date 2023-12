Deutschlandticket nur noch bis April gesichert

Das Deutschlandticket gilt in allen Bussen bundesweit, auf der vom Landkreis Lindau neu eingerichteten Linie 21 – hier an der Grenze bei Scheidegg – sogar bis nach Österreich hinein. Nur in den Bussen des Landkreises Stendal in Sachsen-Anhalt wird es künftig nicht mehr anerkannt.

(Foto: Felix Löffelholz )