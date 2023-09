Deutschlandticket ist beliebt, die Finanzierung unklar

Der Streit zwischen Bund und Ländern über die langfristige Finanzierung des Deutschlandtickets schwelt weiter. Dabei wird das Flatrate–Angebot für den öffentlichen Nahverkehr in Deutschland bei den Kunden immer beliebter: Inzwischen wurden mehr als elf Millionen Abos verkauft, rund zehn Millionen Fahrgäste nutzten das Ticket in den Monaten Juli und August, meldete der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) am Freitag.

„Wir sehen, dass sich die erste große Verkaufswelle, die es zur Einführung des Deutschland–Tickets gab, in den Folgemonaten nun etwas abgeschwächt hat“, sagte VDV–Präsident Ingo Wortmann. „Das ist allerdings bei einem Abo–Angebot wie dem D–Ticket ein Stück weit normal, denn viele Kundinnen und Kunden haben das Ticket zu Beginn gekauft und lassen es monatlich einfach weiterlaufen.“

Acht Prozent Neukunden

Einer Untersuchung des VDV zufolge gaben acht Prozent der Käufer des 49–Euro–Tickets an, vorher nicht den öffentlichen Nahverkehr genutzt zu haben. 42 Prozent hatten schon vorher ein ÖPNV–Abo. 47 Prozent nutzten zuvor zwar Bus und Bahn, aber ohne Abo. Etwa fünf Prozent aller Fahrten, so heißt es weiter, wären ohne das Angebot mit dem Auto unternommen worden.

Allerdings gibt es große Unterschiede zwischen Stadt und Land: Während in Großstädten 20 bis 30 Prozent der Befragten ein Deutschlandticket besitzen, sind es in Kleinstädten und Dörfern gerade einmal sechs Prozent. „Das zeigt einmal mehr, dass ein günstiges ÖPNV–Ticket alleine nicht ausreicht, um die Menschen zum Kauf und damit zum Umstieg auf Bus und Bahn zu bewegen. Das gelingt nur, wenn das Angebot vor Ort attraktiv genug ist“, sagte VDV–Chef Wortmann.

Jetzt ein „Deutschland–Angebot“?

Der geringere Nutzen für den ländlichen Raum war schon vor der Einführung des Deutschlandtickets ein Hauptargument der Gegner, in der Politik vor allem vonseiten der CDU und CSU. „Das Geld hätte man in die Infrastruktur stecken müssen“, sagte diese Woche etwa der Biberacher CDU–Bundestagsabgeordnete Josef Rief am Rande einer Klausur von Haushaltspolitikern der Unionsfraktion im Kloster Bonlanden. „Wir brauchen eine Angebotsausweitung statt eine Nachfragesteigerung.“ Auch VDV–Präsident Wortmann forderte, nach dem Deutschlandticket müsse „nun auch zeitnah das Deutschland–Angebot für den ÖPNV folgen“.

Tatsächlich ist aber noch nicht einmal die künftige Finanzierung des Deutschlandtickets über das Jahresende hinaus gesichert. Zwar haben sich Bund und Länder bis Ende 2025 darauf geeinigt, dass jede Seite jährlich 1,5 Milliarden Euro bereitstellt. Mit dem Geld will der Staat den Verkehrsunternehmen den Einbruch bei den Erlösen aus dem Ticketverkauf ausgleichen. Schon ab 1. Januar 2024 ist aber unklar, was passiert, wenn die tatsächlichen Kosten höher liegen als drei Milliarden Euro im Jahr.

Wer zahlt, wenn es teurer wird?

Baden–Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) pocht darauf, dass die Länder und Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) auch bei den möglichen Mehrkosten über die vereinbarten drei Milliarden Euro hinaus halbe–halbe machen. „Das Deutschlandticket ist auf Initiative des Bundes zustande gekommen“, betonte Hermann am Freitag im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. „Bundesminister Wissing hat es immer stolz als sein Projekt dargestellt. Die Länder sind eingestiegen unter der Prämisse, dass Bund und Länder je die Hälfte der Kosten übernehmen, und zwar langfristig.“

Ich habe den Eindruck, dass manche, die jetzt laut nach dem Bund rufen, von ihren eigenen Hausaufgaben ablenken. Michael Theurer

Hermann reagierte angesäuert auf ein Interview, das der Bahn–Beauftragte der Bundesregierung, Michael Theurer (FDP) am Vortag den „Badischen Neuesten Nachrichten“ gegeben hatte. Darin forderte Theurer die Länder auf, beim Deutschlandticket mehr zu tun. „Ich habe den Eindruck, dass manche, die jetzt laut nach dem Bund rufen, von ihren eigenen Hausaufgaben ablenken“, sagte Theurer dem Blatt und erinnerte daran, dass der Bund die Länder durch die Bereitstellung von Regionalisierungsmitteln unterstütze. Im Gegenzug erwarte er von den Ländern, dass sie ihre Anstrengungen erhöhen. „Davon sehen wir noch zu wenig.“

Brandbrief an Wissing

Für Hermann sind Theurers Aussagen „ein dreister Angriff gegen die Länder mit pauschalen Vorwürfen und falschen Argumenten“. Die Regionalisierungsmittel seien seit der Bahnreform im Grundgesetz verankert und lägen nicht im Ermessen des Bundesministers. Sie hätten nichts mit der Finanzierung des Deutschlandtickets zu tun. Für Letzteres stelle das Land Baden–Württemberg aber jährlich 180 Millionen Euro bereit. Ein dauerhaftes Engagement beim Begleichen der tatsächlich anfallenden Kosten erwarte er aber auch von Wissing: „Das kann der Bund nicht machen, dass er ein Projekt startet und den Ländern dann die Finanzierung überlässt.“

Nordrhein–Westfalens Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) hatte jüngst in einem Brandbrief an Wissing schon gewarnt, ohne eine Einigung bei der Finanzierung ab 2024 „sehen die Länder die Fortführung des Deutschlandtickets oder zumindest dessen flächendeckende Anwendung ernsthaft gefährdet“. Krischer ist Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz, die im Oktober tagt. Dort kommt das Thema auf die Tagesordnung. Südwest–Ressortchef Hermann erwartet aber keine Entscheidung — eher schon, dass sich anschließend auch noch einmal die Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Thema befassen muss.

Eine Einigung auf den letzten Drücker — wie schon beim Start des 49–Euro–Tickets — schließt der Grünen–Politiker nicht aus. „Das würde dem bisherigen Stil von Bundesverkehrsminister Wissing entsprechen“, sagte Hermann. „Besser wäre es natürlich, wir würden die Frage grundsätzlich und langfristig klären.“ Wie die Finanzierung nach Ende 2025 sichergestellt wird, dazu gibt es noch keinerlei feste Vereinbarungen.

Verkehrsverbände erhöhen Ticketpreise

Klar ist aber, dass es wohl nicht für sehr lange beim Einführungspreis von 49 Euro bleiben kann, denn die Verkehrsunternehmen ächzen unter steigenden Kosten für Treibstoff und Personal, während anders als zu Pandemiezeiten kein Geld mehr aus ÖPNV–Rettungsschirmen fließt. Die Verkehrsverbünde erhöhen daher dort, wo sie können, ihre Tarife — bei den Einzelfahrscheinen. Just am Freitag verkündete der Verkehrsverbund Donau–Iller (DING) eine Fahrpreiserhöhung. In Ulm und den Landkreisen Biberach, Alb–Donau und Neu–Ulm steigen die Ticketpreise um 11,8 Prozent.

Damit folgt der DING den Nachbarverbünden. Vor wenigen Tagen hatte der Verbund Naldo (Landkreise Sigmaringen, Zollernalb, Tübingen und Reutlingen) eine Preiserhöhung um durchschnittlich 11,5 Prozent angekündigt, die ebenfalls ab Oktober gilt. Im Verbund Bodo (Landkreise Ravensburg, Lindau und Bodensee) sind die Fahrscheinpreise schon zum 1. August um 9,9 Prozent gestiegen.