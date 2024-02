Deutschlands schnellster Regionalverkehr steht still

Die Deutsche Bahn bewirbt den IRE200 als „schnellsten Regionalverkehr Deutschlands“ - die Zahl 200 steht für die Spitzengeschwindigkeit, die der Interregio-Express auf der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm erreicht. Im Stundentakt verbindet der Zug die beiden Städte und braucht nur 30 Minuten dafür, mit einem einzigen Halt in Merklingen auf der Laichinger Alb. Dort setzt man seit Eröffnung der Neubaustrecke im Dezember 2022 große Hoffnungen in den Bahnhof, er soll die ganze Region attraktiver für Pendler und für Unternehmen machen.

Doch in den nächsten Wochen hält am Bahnhof Merklingen kein einziger Zug. Von Dienstagabend, 6. Februar, bis in die Morgenstunden des Donnerstags der Folgewoche, 15. Februar, und dann noch einmal von Freitag, 23. Februar bis Montag, 4. März fällt der IRE200 aus. Die Bahn schickt stattdessen Busse. Statt 30 Minuten brauchen sie für die Strecke von Ulm nach Wendlingen allerdings die dreifache Zeit.

Ausfälle kurz nach Einweihung

Während der ersten Sperrung der Neubaustrecke werden auch die Fernverkehrszüge umgeleitet: Die ICEs zwischen Stuttgart und Ulm fahren dann über die alte Strecke durchs Filstal, wie eine Sprecherin der Bahn mitteilt. Die Fahrt dauert 15 Minuten länger.

Insgesamt fällt der Regionalverkehr auf der Neubaustrecke in den nächsten vier Wochen, also an 19 Tagen aus - dabei ist die Neubaustrecke erst vor etwas mehr als einem Jahr eingeweiht worden. Als Grund für die neuerliche Sperrung nennt die Bahn-Sprecherin Kabeltiefbauarbeiten für den künftigen Anschluss an das elektronische Stellwerk in Ulm. Während der ersten Sperrung werde auf der Strecke gebaut, weswegen IRE und ICE betroffen seien, während der zweiten Sperrung hingegen im Bereich des Ulmer Hauptbahnhofs, wo nur das Gleis berührt werde, auf dem normalerweise der IRE nach Wendlingen abfährt.

Kritik an Vorgehen der Bahn

Eine Koordination der Bauarbeiten, die eine wochenlange Sperrung so kurz nach Inbetriebnahme vermieden hätte, sei nicht möglich gewesen, so die Bahn-Sprecherin weiter: „Es handelt sich um zwei separate Projekte mit unterschiedlichen Planungen und unterschiedlichen Zeitabläufen.“

Mehr langfristig planbare Mittel für digitale Schiene statt Gschwätz vom ,bestgeplanten Bahnprojekt aller Zeiten‘. Lieber mehr Realismus. Michael Joukov

Der Ulmer Landtagsabgeordnete Michael Joukov (Grüne) sieht das Vorgehen der Bahn kritisch. „Leider zeigt sich, dass bei der Digitalisierung der Schiene vieles nicht rund läuft. Das führt dazu, dass Strecken mehrfach gesperrt werden müssen, was sehr unbefriedigend ist.“ Er könne es völlig verstehen, wenn es Unmut gebe. Er fordert: „Mehr langfristig planbare Mittel für digitale Schiene statt Gschwätz vom ,bestgeplanten Bahnprojekt aller Zeiten‘. Lieber mehr Realismus.“

Am Wochenende waren durch einen Bericht des „Spiegels“ Sparpläne der Bahn bekannt geworden, die wegen des Chaos um den Bundeshaushalt mit deutlich weniger Geld auskommen muss als vorgesehen. Die neue Infrastruktur-Gesellschaft DB InfraGo will demnach vor allem die Sanierung des bestehenden Netzes angehen. Zahlreiche Modernisierungsmaßnahmen, darunter womöglich auch für die Digitalisierung der Schienenwege, werden womöglich zurückgestellt.

Die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm ist schon auf Digitaltechnik umgestellt. Neben ICE-Zügen ist dort als einziger Nahverkehrszug ausschließlich der IRE200 unterwegs. Für ihn hat die Bahn eigens Lokomotiven geleast, die die digitalen Signale empfangen können. Nach früheren Angaben der Bahn hatte der IRE200 im ersten Betriebsjahr 800.000 Fahrgäste.