Deutscher Wetterdienst warnt vor Glätte

An vielen Orten in Baden-Württemberg müssen sich die Menschen auch am Sonntag auf Glätte einstellen. Der Schnee vom Samstag könne am Sonntagvormittag zusammen mit gefrierendem Sprühregen oder überfrierender Nässe vermehrt zu Glätte führen, teilte der Deutsche Wetterdienst am Samstag mit. Schneien werde es nur noch vereinzelt und auch die Sonne lasse sich blicken.

Insbesondere im Schwarzwald, auf der Alb und südlich davon sei in den nächsten zwei Nächten außerdem vermehrt Frost bei bis zu minus 10 Grad und mancherorts auch bis zu minus 20 Grad möglich. „Mit Glätte muss man einfach rechnen, wenn man unterwegs ist“, sagte ein Sprecher am Samstag. Am Montag werden ab dem späteren Vormittag Niederschlag und wärmere Luft aus Westen erwartet, sodass die Gefahr gefrierenden Regens und somit Glätte hoch sei.