Deutscher Sportholzfäller holt in Stuttgart WM-Bronze

„3‐2-1 ‐ Go!“ Auf Kommando kreischen die Motorsägen, wie durch weiche Butter fräsen sich ihre geölten Ketten ins Holz, Späne fliegen in hohem Bogen über die Bühne. Begleitet vom Lärm der 6000 Zuschauer, die jubeln, schreien und pfeifen. Die in der ausverkauften Porsche-Arena in Stuttgart die Teams aus Deutschland und Frankreich beim Kampf um den Einzug ins Viertelfinale anfeuern. Die international besten Sportholzfäller sind in die Landeshauptstadt gekommen, um an zwei Tagen in Team und Einzel ihre Weltmeister zu ermitteln. In einer Nischensportart, die für Spektakel steht und die auch hierzulande immer mehr Anhänger findet.

In zwei Säge- und zwei Axtdisziplinen treten die Mannschaften an, wer am schnellsten den Parcours bewältigt, kommt eine Runde weiter. Auf der Bühne fallen blitzschnell saubere Scheiben von den Baumstämmen, dann verstummen die Motorsägen in der Disziplin Stock Saw. Sofort geht es kraftraubend weiter mit der langen Handsäge (Single Buck), deren „Haifisch“-Zähne die Athleten mit raumgreifenden Vor- und Rückwärtsbewegungen in den Holzstamm treiben.

Rasiermesserscharfe Axt

Frankreich führt hauchdünn, doch der deutsche Meister Danny Martin steht schon mit seiner Wettkampfaxt aus Spezialstahl bereit. Handgeschliffen und scharf wie ein Rasiermesser, Kostenpunkt bis zu 800 Euro. Mit mächtigen Hieben schlägt der Hüne in den Holzblock, auf dem er steht (Standing Block Chop). Dreht sich zur anderen Seite, wackelt leicht, haut wuchtig weiter, bis der Stamm in sich zusammenbricht. Deutschland liegt jetzt vorne, die Uhr tickt, ein Herzschlagfinale. Nun kommt alles auf’s Standing Block Chop an, wobei ein senkrecht verankerter Stamm wie beim Baumfällen durchgeschlagen wird. Die beiden Athleten pumpen, atmen schwer, mit angespannten Muskeln schwingen sie ihre Äxte. Schlag auf Schlag, Sekunde auf Sekunde, das Holz splittert, der Block fällt ‐ aus, vorbei. Deutschland ist raus.

„Wir hatten unsere Ziele, deshalb sind wir enttäuscht“, erklärt Danny Martin. „Aber wir haben ein junges Team.“ Und noch steht ja der Einzelwettbewerb aus.

Sportholzfällen kommt aus Australien

Viel mehr wäre für die Außenseiter auch nicht drin gewesen. Die Ursprünge des Sportholzfällens liegen in Australien, wo vor 150 Jahren Waldarbeiter aus Jux begannen, sich mit Axt und Säge zu messen: Wer fällt am schnellsten einen Baum. Die besten Profis kommen bis heute aus Down Under, Neuseeland, Kanada und den USA, sie stammen zum Teil aus Dynastien, die sich seit Generationen leidenschaftlich dem Holzfällersport widmen. „Die fangen schon mit vier, fünf Jahren an“, erklärt Lokalmatador Tim Anthofer (Foto: dg) aus Rottweil, der als Ersatzmann seine erste WM erlebt. „Die lernen von klein auf, wie Axtschliff und Bewegungen sein sollen. Da ist nur schwer dran zu kommen.“

Das Klischee vom Holzfällerburschen erfüllt der 24-jährige Student der Forstwirtschaft eher nicht. Von seiner Statur ist Anthofer vergleichsweise schmal, wirkt ruhig und überlegt, wenn er über Kraft und Können in seinem Sport spricht. „Mich hat von Anfang an fasziniert, wie sich ein Baum auch ohne Säge fällen lässt ‐ so wie es früher war.“ Nun trainiert er vier- bis fünfmal die Woche für zwei Stunden. Inspiriert von Robert Ebner, dem mehrfachen Deutschen Meister aus dem Schwarzwald. „Der war deutlich dünner als die anderen, und trotzdem war er schneller.“ Schon damals erkannte der Rottweiler, dass Tempo auch von Technik, Geschick und Präzision abhängt. „Man muss mit Köpfchen arbeiten und nicht nur mit Kraft.“

Knorrige Typen am Start

Nun, bestenfalls vereint sich beides, wie bei den Final-Teams aus den USA und dem Favoriten Australien. Die Athleten, die am späten Abend die Bühne betreten, muten selber wie Bäume an, knorrige Typen, muskulös, mit mächtigen Schultern, breiten Kieferknochen und, je nach Model, auch ausladendem Vorbau. Mit dem Startkommando schmettern die Naturburschen ihre Geräte ins Holz. Für einen Moment führen die USA, die Hoffnungen auf eine Überraschung schwinden jedoch an der Axt. Nach weniger als 50 Sekunden fällt der letzte abgeschlagene Block zu Boden. Die Kolosse heben ihre schweren Arme triumphal in die Höhe, Australien holt zum vierten Mal hintereinander den Team-Titel, Rekord. Nein, ein Kraut ist gegen diese Kerle nicht gewachsen. Und ein Holz schon gar nicht.

Rund 18 Tonnen Pappeln zerhacken und zersägen die Athleten bei der WM, das Kleinholz wird später zu Pellets, Papier oder Pressspan verarbeitet, die Überreste gehen an Behindertenwerkstätten. Für faire Wettkampfbedingungen müssen vorher die Bäume möglichst gleich gewachsen sein, was zu 100 Prozent nicht gelingen kann, wie Anthofer erklärt. „Holz ist ein heterogener Werkstoff.“ Der mal schneller und mal langsamer wächst, der mal mehr, mal weniger Sonne und Wind abkriegt und sich so in Härte und Druck verändert. „Manchmal bekommt man die Axt beim Hacken gar nicht mehr raus“, sagt der Schwabe.

Gefühl für das Holz

Im Wettkampf passiert das selten, vorher tasten die Athleten ihre Blöcke ab, schauen, wo sich durch Äste oder Drehwuchs das Material verdichtet, wo vielleicht die Jahresringe weiter auseinander liegen und es weicher wird. Von diesen Feinheiten bekommt das Publikum nur wenig mit.

In der Arena herrscht Feierlaune, tausende Fahnen kreieren ein buntes Bild, lautstark bejubelt und beklatscht das Publikum jeden Wettkampf. Unter den Zuschauern finden sich auch zahlreich Frauen, die oft aus Neugier ihre Partner zu dem rohen und archaischen Ereignis begleiten, wie Monique Soderman aus Thüringen. „Mein Mann schaut es immer im Fernsehen und wollte unbedingt hierhin.“ Bereut hat die 38-Jährige die Anreise nicht, im Gegenteil. „Es ist toll, die Atmosphäre mit den ganzen Nationen. Alle haben einfach nur Spaß.“ In der Tat kommen die Besucher aus aller Welt, viele der 19 teilnehmenden Länder werden von Fangruppen angefeuert, kostümiert in ihren Landesfarben. Wie Lucas aus dem Elsass, der einen Hut in Blau-Weiß-Rot trägt. „Wir lieben Sportholzfällen“, sagt der 26-Jährige auf Englisch. „Die Athleten, die Teams, sie sind einfach unglaublich.“ Und die Schwabenmetropole hat der Elsässer auch ins Herz geschlossen. „Was für ein Event hier, was für eine Nacht, wunderschön!“

Mischung aus Party und Kraftakt

So wirkt die Weltmeisterschaft wie eine Mischung aus Party und Kraftakt, aus Funsport und ehrlicher Arbeit, und nicht zuletzt als Gegenentwurf zum millionenschweren Fußballkosmos oder anderen Profisportarten. Weil die Protagonisten nicht in einer Glamourwelt leben, sondern wie Tim Anthofer ihren Alltag im Wald verbringen. Oder eine Verbindung zu ihren Wurzeln suchen, wie der kürzlich verstorbene Champion Jason Wynyard aus Neuseeland, der einmal sagte: „Meine Vorfahren hackten Holz, weil sie das Land roden mussten, und es gab keine andere Möglichkeit, das zu tun als mit einer Axt und einer Säge. Diese uralte Technik des Menschen, einen Baum zu fällen. Jetzt haben wir das in einen Sport verwandelt.“

Wald und Wiese sind allerdings weit weg, wenn es um den WM-Titel im Einzel geht, bei dem das Springboard hinzukommt. Nach dem Startsignal schlägt Danny Martin auf Schulterhöhe eine Pocket (Tasche) in den Stamm, steckt die Spitze des Springboards rein und klettert hinauf. Von dort schlägt er die nächste Tasche hinein und schwingt sich erneut hoch. In zwei Metern angekommen, haut der Athlet schließlich solange, bis der Block endlich fällt. Ein Balanceakt aus Kraft, Geschicklichkeit und Wagemut ‐ und nicht gerade Martins Stärke.

Rennmotorsäge mit 250 km/h

Trotzdem liegt er auf dem 4. Platz, als die letzte Disziplin beginnt, die Hot Saw. Eine auf 80 PS getunte Rennmotorsäge mit einer Kettengeschwindigkeit von 250 km/h, die mehr knattert als kreischt. 30 Kilo wiegt das Gerät, das Martin ‐ geschützt an Augen, Ohren und Beinen ‐ hochwuchtet. Und rasend schnell dreimal durch den Holzstamm jagt ‐ in 5,66 Sekunden. Wahnsinn. Nur der Neuseeländer Jack Jordan ist schneller, doch dann das Drama, der Favorit wird wegen eines technischen Fehlers disqualifiziert ‐ und Martin holt WM-Bronze. Hinter dem Schweden Emil Hansson und dem neuen Weltmeister Jamie Head aus Australien. „Es fühlt sich unfassbar gut an, einfach unbeschreiblich“, erklärt ein glücklicher Danny Martin.

Tim Anthofer hingegen wirkt nach der Mannschaftspleite etwas verloren in den Katakomben der Arena. „Das Ergebnis ist sehr ernüchternd“, so das Nachwuchstalent. „Wir müssen schauen, wie wir das Team künftig aufstellen.“ Dabei sieht er auch für sich eine Rolle, spätestens in einem Jahr bei der nächsten Weltmeisterschaft. Wenn wilde Kerle aus dicken Holzstämmen wieder Kleinholz machen.