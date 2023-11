„Deutscher Forrest Gump“ meistert US-Tour: Schluss-Marathon

Der deutsche Extremsportler Jonas Deichmann hat innerhalb von vier Monaten die USA zweimal durchquert: von New York nach Los Angeles mit dem Fahrrad ‐ und zurück zu Fuß. Nach seiner Ankunft in New York am Samstag lief der 36-Jährige, der als „deutscher Forrest Gump“ bekannt geworden ist, am Sonntag noch beim Marathon in New York mit ‐ sein „Auskühlungslauf“, wie er auf Instagram schrieb.

In den vergangenen Jahren hatte Deichmann es bereits mit dem Fahrrad ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft: In 64 Tagen fuhr der gebürtige Stuttgarter 16.000 Kilometer von Portugal nach Wladiwostok in Russland. Danach folgten Touren von Alaska bis nach Patagonien und vom Nordkap in Norwegen bis zum Kap der Guten Hoffnung in Südafrika.

Mit dem „Triathlon um die Welt“ ‐ von September 2020 bis November 2021 war er mehr als 400 Tage lang radelnd, schwimmend und laufend unterwegs ‐ bekam Deichmann internationale Aufmerksamkeit. Seine 120 Ironman-Distanzen am Stück inspirierten Sportler auf der ganzen Welt.