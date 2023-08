Statistik

Deutlich weniger Wohnungen genehmigt

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Bauarbeiter stehen auf der Baustelle eines Mehrfamilienhauses. (Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild )

Die Baugenehmigungen für Wohnungen im Südwesten sind stark zurückgegangen. In den ersten sechs Monaten des Jahres seien in Baden–Württemberg 19 568 Wohnungen genehmigt worden, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Stuttgart mit.

Veröffentlicht: 10.08.2023, 10:38 Von: Deutsche Presse-Agentur