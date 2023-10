Dass der Hund der beste Freund des Menschen ist, stimmt so nicht ganz. Die beliebtesten Haustiere in Deutschland sind Katzen, erst dann folgen Hunde. Aber natürlich haben die allermeisten Halter eine tiefe Bindung zu ihren Tieren, sie sind Begleiter und Beschützer ‐ aber für viele Herrchen teilweise auch richtig teuer. Neben Haltungs- und Tierarztkosten müssen Besitzer nicht zuletzt auch jedes Jahr die Hundesteuer zahlen.

Laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Zentralverband Zooologische Fachbetriebe, gab es im vergangenen Jahr fast elf Millionen Hunde in Deutschland. 414 Millionen Euro nahmen die öffentlichen Kassen laut Statistischem Bundesamt im vergangenen Jahr aus der Hundesteuer ein ‐ neuer Rekordwert und ein Plus von 3,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Deutliche Steigerung im Südwesten

Auch in Baden-Württemberg erreichten die Hundesteuereinnahmen der Städte und Gemeinden 2022 einen neuen Höchstwert mit 54,46 Millionen Euro ‐ verglichen mit dem Jahr 2012 eine Steigerung um insgesamt 51,1 Prozent. Die Hundesteuer hat sich also im Südwesten in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt.

Viele Städte wenden die Hundesteuer auch als Instrument an, um die Zahl der Tiere zu begrenzen. Susanne Nusser

Woran liegt das? Das habe zwei Ursachen, argumentiert Patrick Holl, Finanzdezernent des Gemeindetags Baden-Württemberg. „Zum einen ist die Zahl der Hunde in den vergangenen Jahren gestiegen.“ Zwar gebe es keine absoluten Zahl in Deutschland, aber während der Pandemie sei ein eindeutiger Anstieg der Vierbeiner zu verzeichnen gewesen. „Zum anderen stimmt es aber auch, dass viele Kommunen in den vergangenen Jahren ihre Hundesteuersätze angehoben haben“, so Holl. Wie bei allen anderen gemeindlichen Steuern habe die Kommune auch bei der Hundesteuer „ihren örtlichen Finanzbedarf im Blick und muss nach ihren Anforderungen entscheiden, ob und wie sie Steuersätze anhebt“, betont Holl.

Zahl der Hunde soll begrenzt werden

Bei weitem nicht alle Kommunen haben die Hundesteuer im vergangenen Jahr erhöht, sagt Susanne Nusser, Finanzdezernentin des Städtetags Baden-Württemberg. „Ich weiß von Städten, die gar keine Mehreinnahmen durch die Hundesteuer haben“, betont sie. Aber um den Haushalt auszugleichen, müssten die Kommunen eben nun mal ihre Einnahmen richtig lenken. „Deswegen werden ja auch andere Steuern gelegentlich erhöht, wie die Gewerbesteuer oder die Grundsteuer“, erklärt sie.

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um diesen Inhalt darzustellen. Video: Katharins Schaub Video: Katharins Schaub

Außerdem wollten viele Städte und Gemeinden mit der Steuer auf Hunde ordnungspolitisch eine Lenkungswirkung erreichen, so Nusser. „Viele Städte wenden die Hundesteuer auch als Instrument an, um die Zahl der Tiere zu begrenzen.“ Während es in der freien Wirtschaft überall Mengenrabatte gibt, müssen Hundehalter mehr Steuern für jeden weiteren Hund entrichten.

So kostet der erste Hund in der Landeshauptstadt Stuttgart 106 Euro, jeder weitere schon 216 Euro jährlich. Kampfhunde wie etwa ein Bullterrier oder Pit Bull Terrier kosten in Stuttgart 612 Euro im Jahr. In Sigmaringen beträgt die Hundesteuer 90 Euro für den Ersthund, jeder weitere kostet doppelt so viel. Die Steuer für Kampfhunde beläuft sich sogar auf 900 Euro für das erste und 1500 Euro für jedes weitere Tier.

Hundesteuer gibt es nicht überall

„Die Hundehalter im Land fühlen sich durch die Hundesteuer diskriminiert“, sagt Ulrich Reidenbach, Vorsitzender des Landesverbands für Hundewesen (VDH) Baden-Württemberg. „Nicht nur, weil Hunde die einzigen Haustiere sind, die besteuert werden, sondern Baden-Württemberg und das Saarland noch die letzten sind, bei denen Kommunen verpflichtet sind, eine Hundesteuer zu erheben“, so Reidenbach. In anderen Bundesländern gebe es diese Pflicht nicht.

Dort steht es Gemeinden frei, Hunde zu besteuern und vereinzelt verzichten sie auch schon darauf ‐ wie beispielsweise der bayrische Markt Windorf im Landkreis Passau. Reidenbach rechnet vor, dass Kommunen durch die Hundesteuer nur einen Bruchteil einnehmen. „In den meisten Fällen macht das deutlich unter einem Prozent aus. Davon ist das Überleben der Gemeinden und Städte nicht abhängig“, sagt er.

Geschichte der Hundesteuer

Auch bei Ute Weinmann sorgt die Hundesteuer für Unverständnis. „Man muss das Thema Hundesteuer noch mal genau diskutieren. Was möchte die Gemeinde oder Stadt damit bewirken? Es muss schon mehr sein als eine zusätzliche Einnahmequelle“, sagt die Vorsitzende des Südwestdeutschen Hundesportverbands. Und dass es seit der Pandemie mehr Hunde gäbe, beweise, dass das Argument mit der Steuer die Zahl der Hunde zu begrenzen, hinfällig sei. Eine richtige Begründung für die Steuer erschließe sich ihr nicht. „Im Prinzip gibt es keinen Grund, außer, dass es sie eben schon seit vielen Jahrzehnten gibt“, betont Weinmann.

Tatsächlich hat die Hundesteuer eine lange Tradition. Eingeführt wurde sie erstmals in Großbritannien im Jahr 1796 ‐ als Luxusabgabe. Im Laufe des 19. Jahrhunderts breitete sich die Steuer nach und nach auch in Deutschland aus. Der grundsätzliche Gedanke vieler Gemeinden bei der Einführung bestand aus mehreren Teilbereichen: So sollte die Hundezahl gesenkt werden, um die Ausbreitung von Tollwut und auch Verletzungen durch die Vierbeiner zu verringern.

Zusätzlich war es den Gemeinden wichtig, dass sich nur die Menschen einen Hund anschafften, die sich die Steuer auch leisten und für den Unterhalt des Vierbeiners aufkommen konnten.

Das sagt das Land dazu

Mittlerweile habe die meisten Länder in Europa die Hundesteuer wieder abgeschafft. Dänen müssen für ihre Vierbeiner schon seit 1972 keine Abgabe mehr zahlen, Franzosen seit 1979, Engländer seit 1990. In den folgenden Jahren wurde die Hundesteuer auch in Belgien, Spanien, Italien und Griechenland abgeschafft. Deutschland ist eines der letzten EU-Länder, die Hunde noch besteuern.

Bis heute noch wird „die Hundesteuer damit begründet, dass die Gefahren aus der Hundehaltung für die Allgemeinheit höher eingeschätzt werden als bei der Haltung anderer Haustiere“, erklärt ein Sprecher des baden-württembergischen Finanzministeriums auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Beispielsweise sei die Gefahr durch Bisse und die größere Verschmutzung der Umwelt durch nicht beseitigten Hundekot höher, so der Sprecher.

Ansonsten hat das Land seit der Aufhebung des Hundesteuergesetzes nicht mehr viel mit den Vierbeinern zu tun. „Die Hundesteuer ist eine kommunale Steuer. Über Höhe und Ausgestaltung entscheiden die Kommunen. Die Rückkehr zu einer Landesregelung würde eine Schwächung der kommunalen Selbstverwaltung bedeuten, die wohl kaum auf Zustimmung stoßen würde“, erklärt der Sprecher des Finanzministeriums.

Keine zweckgebundene Steuer

Selbst die oppositionelle FDP im Land ‐ sonst eher für das Fordern von Steuersenkungen bekannt ‐ will am Prinzip der Hundesteuer im Südwesten festhalten. „Wir empfinden es grundsätzlich als sinnvoll, wenn insbesondere kommunale Steuern und Abgaben nach dem Verursacherprinzip aufgebaut sind. Die Hundehaltung führt zu Kosten vor Ort, deshalb entscheidet die Gemeinde als unterste Verwaltungsebene über die Ausgestaltung der entsprechenden Steuer“, sagt Stephen Brauer, finanzpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Landtag.

Für viele Hundehalter ist allerdings nicht ganz nachvollziehbar, warum die Steuer dann nicht direkt in jeder Kommune auch für die Tiere genutzt wird ‐ also das Geld beispielsweise in die Beseitigung des Kots oder in die Tierheime fließt.

Vor allem der Deutsche Tierschutzbund fordert mehr Geld für Tierheime, „weil die verstärkte Nachfrage nach Haustieren seit der Pandemie alles andere als erfreulich ist, wenn man hinter die Kulissen der Tierheime blickt“, sagt Nadia Wattad vom Deutschen Tierschutzbund.

Tierheime aktuell am Limit

Für die Tierheime bedeute die Versorgung ‐ insbesondere der vielen Hunde seit der Pandemie ‐ eine starke Mehrbelastung. „Da die Steuereinnahmen durch die Hundesteuer nicht zur Verbesserung des Tierschutzes oder zweckgebunden für die Hundehaltung betreffende Maßnahmen eingesetzt werden, lehnt der Deutsche Tierschutzbund die Erhebung einer Hundesteuer grundsätzlich ab“, so Wattad. Es könne nicht sein, dass die Kommunen von der hohen Zahl der Hunde und damit verbundenen höheren Steuereinnahmen profitieren, während die Tierheime finanziell allein gelassen werden.

Es gibt viele wissenschaftliche Belege, dass die Lebenszufriedenheit und der Gesundheitszustand von Hundehaltern deutlich besser ist als der von Menschen ohne Hund Ulrich Reidenbach

Tatsächlich unterliegt die Hundesteuer allerdings ‐ anders als eine Gebühr oder sonstige Beiträge ‐ keiner Zweckbindung. Über die konkrete Verwendung entscheiden die Gemeinden. „Wir fordern einmalig mindestens die Hälfte der bundesweiten Hundesteuereinnahmen für einen Tierheim-Fördertopf, damit der praktische Tierschutz vor Ort nicht zusammenbricht“, betont Wattad.

2023 könnte nochmal ein Rekordjahr werden

Doch dass Kommunen die Hälfte ihrer Einnahmen aus der Hundesteuer abgeben, scheint unwahrscheinlich. Im Gegenteil: Auch 2023 stiegen die Sätze in vielen Städten und Gemeinden hierzulande erneut an ‐ so zahlt ein Halter etwa in Biberach seit diesem Jahr 120 anstatt 96 Euro für den Ersthund. Andere Städte im Südwesten erhöhen die Steuer ebenfalls. Und so könnte dieses Jahr sogar nochmals ein Einnahme-Rekordjahr werden.

„Aber das Ärgerlichste ist eigentlich, dass die Kommunen den Nutzen der Hundehaltung nicht sehen“, bedauert Ulrich Reidenbach vom VDH. Die soziale Komponente des Hundes werde komplett vernachlässigt. „Es gibt viele wissenschaftliche Belege, dass die Lebenszufriedenheit und der Gesundheitszustand von Hundehaltern deutlich besser ist als der von Menschen ohne Hund“, sagt Reidenbach. Denn die Beziehung zwischen Hund und Herrchen sei eben in den meisten Fällen eine ganz besondere. Es heißt ja auch nicht umsonst: Der Hund ist der beste Freund des Menschen ‐ nur eben einer, der für viele Halter immer teurer wird.