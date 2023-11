Bereits am Freitag dürfen die Menschen sich lokal über Schneefall freuen. Denn vom Neckar und vom Schwarzwald her zieht eine Regenfront in die Region, wie die Wetterwarte Süd mitteilt.

Zum Abend und in der Nacht verwandelt sich der Regen dann in Schnee bei Tiefsttemperaturen von minus zwei Grad Celsius.

Wintereinbruch mit Schnee keine Eintagsfliege

„Und dieser Wintereinbruch ist keine Eintagsfliege, ganz im Gegenteil. Nächste Woche prägen weiterhin Schnee und Glätte das Wettergeschehen, wobei die Schneefallgrenze kurzzeitig aber auch mal deutlich ansteigen kann“, so die Wetterwarte Süd.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Glätte ab 300 bis 400 Höhenmetern. Ab 500 Metern komme der Niederschlag vermehrt als Schnee vom Himmel.

Tiefstwerte von minus vier Grad

Zudem wird es zum Wochenende hin sehr kalt. Die Tageshöchsttemperaturen liegen nur noch im einstelligen Bereich. Am Sonntag wird es stellenweise sogar bis zu minus vier Grad Celsius kalt, wie die Wetterwarte Süd vermeldet.

„Eine Schneedecke wird sich zwar nicht überall ausbilden, aber der Wettercharakter wird dennoch ein völlig anderer sein, ziemlich kalt eben“, sagt Martin Puchegger, Meteorologe bei wetter.com. Der Experte ergänzt zudem: „Mit der straffen Nordströmung stellt sich ab dem Wochenende eine regelrechte Grenzwetterlage ein.“