Der warme Sommer zeigt sich erst nächste Woche wieder

Nach den regennassen und ungemütlichen vergangenen Tagen machen die Meteorologen all denen Hoffnung, die sich nach dem Sommer sehnen, nach warmen Temperaturen und wolkenlosem Himmel. Allerdings gilt es zuvor noch ein paar Tage durchzuhalten, wie die Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes (DWD) betont. Denn bis Regen und Wind nachlassen, dauert es noch etwas. „Wir haben jetzt so ein Schweden–Norwegen–Wetter, aber es wird wärmer und sommerlicher“, sagte ein DWD–Experte.

Für Baden–Württemberg wird die Geduld der Sonnenfreunde vor allem am Sonntag auf eine harte Probe gestellt. Dann erwartet der Wetterdienst nach eigenen Angaben viel Regen, kräftigen Wind und viele graue Wolken bei Temperaturen zwischen 11 Grad auf der Albhochfläche und 19 Grad im Breisgau. Am Montag nimmt der Regen ab — mit Ausnahme des Berglands und Oberschwabens. Nachmittags kann sich die Sonne laut DWD–Prognose aber zunehmend durchsetzen, die Temperaturen steigen leicht. „Am Dienstag wird es dann heiter und danach Tag für Tag wohl wärmer“, hieß es beim Wetterdienst. In ihrer Zehn–Tages–Prognose rechnen die Meteorologen mit Werten von mehr als 30 Grad Ende der kommenden Woche.

„Der Jetstream schwächelt“, erklärte der DWD–Experte. Dadurch würden Wetterlagen stabiler. „Wenn dann ein Tief kommt, bleibt es länger — und das gilt umgekehrt auch für ein Hoch.“