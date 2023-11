Der Hoffnungsträger steht nun in der Verantwortung

Doch andererseits ist Hagel, jüngster Landeschef in der Geschichte der baden-württembergischen CDU, ab jetzt mehr als der Hoffnungsträger. Er trägt die Verantwortung. Es wird nicht mehr gelingen, Wahlniederlagen wie jene 2021, die er als Generalsekretär an entscheidender Stelle miterlebte, anderen in die Schuhe zu schieben. Schon die Kommunal- und Europawahlen 2024 sind ein erster Härtetest ‐ für Hagel und die neue, in Reutlingen demonstriert Einigkeit der CDU.

Seit 2011 folgte im Land eine Wahlschlappe der nächsten. Erst Opposition, dann nur Juniorpartner ausgerechnet unter den Grünen ‐ das passt nicht zum Machtanspruch und zum Selbstbild der lange erfolgsverwöhnten Südwest-CDU. 2026 könnten die Rahmenbedingungen so gut wie nie sein, um die Spitze zurückzuerobern. SPD, Grüne und FDP reagieren im Bund so schlecht, dass die CDU wenig tun muss, um Stimmen zu gewinnen. Und: der amtierende Ministerpräsident Winfried Kretschmann wird 2026 in Baden-Württemberg nicht mehr antreten.

Diese Chance ist gleichzeitig eine große Hypothek für Hagel. Er hat es geschafft, die Partei hinter sich zu bringen. Und so sehr Hagel sich als Erneuerer gibt, so sehr streichelt er die Seele des CDU-Publikums. Einwanderung begrenzen, Grundgesetz statt Scharia, Eigenverantwortung statt Bevormundung ‐ das waren in Reutlingen seine Schlagworte.

Außerhalb der CDU-Blase aber reicht das nicht. Wie sieht ein moderner Konservatismus aus, der gesellschaftliche Veränderungen ernst nimmt, sich mal etwas locker macht und gleichzeitig Kernpositionen nicht aufgibt? Wie gelingt es, die von Hagel unverrückbar gesetzte Mauer zur AfD zu halten, ohne dieser etwa die Migrations-Debatte zu überlassen?

Darauf muss Hagel ab jetzt Antworten liefern, die seine Partei ebenso überzeugen wie jene, die zuletzt ihr Kreuz nicht bei der Union gemacht haben. Sonst folgt dem Traumergebnis ein böses Erwachen.