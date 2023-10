Der etwas andere Check vor der Wahl: Bayern von A bis Z

Am Sonntag entscheiden die Bayern darüber, wer ihr Land in den kommenden fünf Jahren regieren soll. Vor der Wahl sind hier die wichtigsten Themen, skurrile Geschichten und Eigenheiten im Freistaat von A bis Z zusammengefasst.

Aiwanger, Gebrüder: Der Helmut soll das Nazi-Flugblatt verfasst haben, das 1987 in der Schule in Niederbayern ausgelegt worden war. Hubert, der jüngere Bruder, hat es laut eigener Aussage nur in der Schultasche gehabt. Wurde aber für die Urheberschaft bestraft. Jetzt zieht der bayerische Wirtschaftsminister und Freie-Wähler-Chef durchs Land und wettert über die angebliche „Medien-Kampagne“ gegen ihn.

Biergarten: Man nehme einen Korb und fülle ihn mit Brotzeit-Zutaten wie Brezn, Obazda und Radieserln, packe Messer und Servietten dazu, eine Tischdecke und eine Vase mit Blumen. Im Biergarten wird das am Holztisch ausgebreitet, Bier sowie andere Getränke kauft man. Die Bayerische Biergartenverordnung von 1999 gewährt „speziell die Möglichkeit, dort auch die mitgebrachte, eigene Brotzeit unentgeltlich verzehren zu können“. Die Wirte wehren sich aber, wenn Gäste mit Pizzen im Karton, großen warmen Gerichten oder gar dem eigenen Grill ankommen.

CSU: Die seit 1957 dauerregierende CSU galt bis vor einiger Zeit als eine Art von bayerischer Staatspartei. Mit der Pracht der absoluten Mehrheit ist es aber schon seit längerem vorbei. Bayern wächst in den Städten, und dorthin ziehen Menschen, die oft nicht mit dem von der Partei erfundenen „Bayern-Gen“ ausgestattet sind.

Dachau: Der Ort des einst größten KZs Bayern ist Gedenkstätte. Dachau wurde von den Nationalsozialisten als Modell betrieben für die künftigen weitaus größeren Konzentrationslager im Osten. In Dachau kamen etwa 41.500 Menschen ums Leben.

Energie: Ein heikles Thema. Früher war der Freistaat Strom-Exporteur, jetzt muss er importieren. Windanlagen wurden ebenso boykottiert wie der Ausbau der Stromtrassen vom Norden. Weil das so alles nicht funktioniert, will man nun nachbessern.

Franken: Das Frankenland ist eine große Region in Bayern und wird häufig unterschätzt. Die Oberbayern blicken, falls man das so verallgemeinern kann, vom ziemlich hohen Ross auf die „Bratwürstl“ von Main und Pegnitz herab. Sie gelten als verdruckst und umständlich. All das ist böse Nachrede. Franken sind zuvorkommend, verlässlich und nicht so breitbeinig daherkommend wie die Oberbayern. Ausnahmen soll es geben, auch Markus Söder ist Franke.

Grünwald: Äußerst nobler Vorort von München. Hohe Promi-Dichte, in Grünwald leben etwa Karl-Heinz Rummenigge, der Mietwagen-Millionär Erich Sixt oder Senta Berger. Grünwald steht auch für Steuerflucht und Briefkastenfirmen. Die extrem niedrige Gewerbesteuer führt zu unzähligen Fake-Firmensitzen.

Herzog Franz von Bayern: Ein Adeliger, wie er im positiven Sinn im Buche steht. Wäre Bayern eine Monarchie, dann wäre das 90-jährige Oberhaupt der Wittelsbacher heute König. Stattdessen sammelt der zurückhaltende und mitunter ironische Mann modernste Kunst. In vielen Bereichen ist er wohltätig. Und nach 43 Jahren hat er sich und seinen Mann geoutet.

Identität: Ein großes Wort. Der aus Bayern stammende ehemalige Bundespräsident Roman Herzog erfand den Slogan „Laptop und Lederhose“. Das Finanz- und Heimatministerium beschreibt „regionale Identität“ so: „einmalige Kulturlandschaften Bayerns“, „Sehenswürdigkeiten und besondere Bauwerke“, „täglich gelebte Traditionen“ sowie „vielfältige regionale Spezialitäten“. Weitere Plattitüden erhältlich bei: Bayerische Staatskanzlei, Franz-Josef-Strauß-Ring 1, 80539 München.

Jodeln: Im Alpenraum verbreitetes Singen mit Lauten und Silben ohne Text, bei dem sehr oft zwischen der Brust- und der Falsettstimme gewechselt wird. Der österreichische Alpenrocker Hubert von Goisern hat es auf einer Autobahnbrücke erlernt. Erste Versuche klingen „richtig grausig“, sagte er. Auf der Brücke war es so laut, dass ihn niemand hören konnte.

Korruption: Das klingt aber hässlich. „Hund sans scho“, hat man früher fast anerkennend über Amigos meist mit CSU-Prägung gesagt. Spezl-Skandale mit der Verquickung von Posten und Geschäft gab es viele unter Franz Josef Strauß. Später ließen sich Politiker zu Gratis-Luxusurlauben einladen, in der Verwandtenaffäre wurden Angehörige vom Landtag für Jobs bezahlt, die sich gar nicht erfüllten. Bei der Vermittlung von Corona-Masken strichen aktive CSU-Abgeordnete Millionenprovisionen ein. Seit Ministerpräsident Seehofer lautet die Devise dazu: null Toleranz.

Liberalitas Bavariae: Bayerische Freigebigkeit, Freiheit, liberale Gesinnung. Leben und leben lassen. Damit hörte es aber sowas von auf, als etwa 1980 die 18-jährige Schülerin Christine Schanderl an ihrem Regensburger Gymnasium während des damaligen Bundestagswahlkampf einen „Stoppt-Strauß“-Button trug. Sie flog von der Schule. Auch nicht weit her war es mit der Liberalität, als 1992 hunderte Demonstranten beim G-7-Gipfel in München stundenlang eingekesselt wurden.

Ministerpräsident: Der CSU-Säulenheilige Franz Josef Strauß bezeichnete es als das „schönste Amt der Welt“. Markus Söder unternahm über die Jahre vieles, um es zu erhalten. Manche blieben glücklos und nur recht kurz im Amt wie etwa Max Streibl und Günther Beckstein. Jenseits aller Kritik hatte die CSU bisher zwei große Ministerpräsidenten gestellt, die viel bewegt hatten: Strauß und Edmund Stoiber.

Nachbar Österreich: Das Verhältnis zur Alpenrepublik ist alles, aber nie einfach nur normal. Bayern sieht sich als ebenbürtig an ‐ ungefähr gleich groß, etwa gleich viele Einwohner. München auch auf einer Ebene mit Wien. Mit dem kleinen Unterschied, dass das Königreich Bayern doch recht unbedeutend war im Vergleich zur einst riesigen Habsburg-Monarchie. Entweder Bayern und Österreich beharken sich, oder sie geben die ganz engen Geschwister.

Oktoberfest: Ein Pferderennen auf einem Platz außerhalb der Stadt am 17. Oktober 1810. Es wurde veranstaltet zur Hochzeit des Kronprinzen Ludwig von Bayern mit Prinzessin Therese. In den Jahren danach stellte man auch Schaukeln und Karusselle auf das Gelände. Bier wurde erstmals 1880 ausgeschenkt.

Prekäre Lebensverhältnisse: Vorsicht bei Statistiken! Laut offiziellen Angaben steht Bayern bundesweit am besten da mit nur 12,7 Prozent der Bevölkerung, die von Armut gefährdet sind. Das kommt heraus beim Vergleich der bayerischen Einkommen mit dem Bundesdurchschnitt. Stellt man aber die Einkommen im Freistaat ins Verhältnis mit dem Bayern-Schnitt, so sind es laut Statistischem Bundesamt 15 Prozent. Und damit Platz 6 in der Länder-Rangliste.

Qual: Bayerns Opposition weiß, wovon die Rede ist. Grüne, SPD, FDP ‐ sie rackern und ackern im Landtag, stellen Anträge, präsentieren Gesetzentwürfe und wissen doch, dass alles abgelehnt wird. Franz Josef Strauß sagte: „Wir brauchen keine Opposition, wir sind schon Demokraten.“

Regensburg: Die schönste Stadt Bayerns. Malerisch liegt die Altstadt mit ihren kleinen Gassen und Winkeln wie gegossen an der Donau. Glücklicherweise gibt es trotz der Touristenmassen weiter unverfälschte, auch ein bisschen heruntergekommene Ecken.

Siemens: Ein großer Technik-Konzern mit Hauptsitz in München, der sich schon unzählige Male gehäutet hat. Siemens steht für den wirtschaftlichen Aufstieg Bayerns. Die Beschäftigten schimpfen gern über den Arbeitgeber, sehen sich aber dennoch stolz als eingeschworene „Simensianer“.

TSV 1860 München: Sympathischer Antipode zum übermächtigen FC Bayern. Verein mit Verlierercharme. Meist herrschen irgendwelche Machtkämpfe und schlechte Stimmung bei den „Blauen“. Ganz Giesing geht aber unverdrossen ins Sechzger-Stadion.

Ude, Christian: Sozialdemokrat und populärer ehemaliger Münchner Ex-Oberbürgermeister. Ein Beispiel, dass die SPD in Bayerns Kommunen nicht tot ist.

Volksbegehren: Ein starkes Instrument der direkten Demokratie, mit dem das Volk der Staatsregierung Paroli bieten kann. Eingeführt wurden das Rauchverbot in der Gastronomie und der Artenschutz („Rettet die Bienen“), abgeschafft die Studiengebühren.

Weißwurst: Mystifizierte Brühwurst aus Kalb- und Schweinefleisch sowie Gewürzen. Sie wird ohne Naturdarm verzehrt, also mit Messer und Gabel gezuzelt. Das gilt aber nur für gebürtige Bayern, die anderen dürfen sie normal schneiden und mit Darm verspeisen.

Xaver: Typischer bayerischer Vorname. Xaver ist ein älterer, etwas korpulenter Bayer mit grauem Schnauzbart. Er trägt karierte Hemden und ab und zu eine Lederhose. Gemütsmensch. Ähnlich wie der Toni (Anton) oder der Schorsch (Georg). Verheiratet sind sie mit der Franzi (Franziska), der Traudl (Edeltraud) oder der Vroni (Veronika). Das war einmal.

Yuppie: Vor allem in München waren das sehr karriereorientierte, selbstbewusst bis arrogant auftretende junge Menschen. Teure Kleidung. BWL oder Jura. Ihre Nachfahren sind die Reichen-Schnösel etwa aus dem Würmtal mit dem kleinen vom Papi geschenkten BMW. Mittlerweile dominieren aber Nerds und Woke.

Zweite Stammstrecke: Aua. Das Megaprojekt einer zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München wird nicht wie angenommen 3,8 Milliarden Euro Kosten, sondern laut neuen Schätzungen 8,5 bis 14. Fertigstellung ist nicht wie geplant 2028, sondern frühestens 2037. Hämische Bemerkungen über den Berliner Flughafen oder Stuttgart 21 fallen in Bayern nun seltener.