Der Bauernkrieg kommt zurück

Vor gut 500 Jahren hat der deutsche Bauernkrieg begonnen. Konkret ist der Anfang von Historikern auf den 23. Juni 1524 definiert. Im Wutachtal am Rand des Südschwarzwaldes war es zu Protesten gegen die Herrschaft derer von Lupfen gekommen. Bis zu diesem 500. Jahrestag ist es zwar noch ein wenig hin, doch das Württembergische Landesmuseum in Stuttgart hat nun konkret Kund getan, wie es das epochale Ereignis würdigen will.

Ihm obliegt es, die geplante Große Landesausstellung zum Bauernkrieg zu gestalten. Immerhin waren im Verlauf des bis 1526 andauernden Konflikts weite Teile des heutigen Baden-Württembergs betroffen. Speziell Oberschwaben zog es zunehmend in den Konflikt hinein. Folgerichtig wird ein wesentlicher Teil des Gedenkens in Bad Schussenried sein: in den ehemaligen Klostergebäuden, wo zuletzt 2016 die Große Landesausstellung zu 4000 Jahre Pfahlbauten gastierte.

Wiederbelebte historische Persönlichkeiten

„Uffrur“, Aufruhr nennt sich die Schau. Bei ihr dürfte es sich um den interessantesten Teil des ganzen Programms zum Bauernkrieg handeln. Das legt eine Pressekonferenz des Landesmuseums am Donnerstag nahe. Wie bereits bekannt war, soll Ausstellungsauftakt am 26. April nächsten Jahres sein, also praktisch vom Zeitraum her zum 500-jährigen Höhepunkt der Rebellion. Die Kuratoren versprechen, knapp 200 zeitgenössische Original-Exponate zu zeigen. Um den Gegenständen Leben einzuhauchen, sollen acht historische Persönlichkeiten aus dem Dunkel der Geschichte hervortreten. Die wohl bekannteste darunter: Götz von Berlichingen, der Ritter mit der eisernen Faust. Diese war ihm verpasst worden, als er seine eigentliche Hand durch eine Kanonenkugel verloren hatte.

Genau genommen ist Götz kein Schwabe, sondern Franke aus dem hohenlohischen Raum. Für den Landstrich zwischen Bodensee und Donau spielt er auch keine relevante Rolle. Doch der schlagkräftige Heroe gehört zu den buntesten Figuren des Konfliktes, seinerzeit von den Bauern dazu genötigt, auf ihrer Seite zu fechten. Da wird seine durch künstliche Intelligenz animierte Figur in Bad Schussenried viel zu erzählen haben. Jedenfalls darf man gespannt sein, ebenso wie auf seine anderen wiederbelebten Kollegen.

Gegen Adel und Klerus

Ein Protagonist ist sogar weiblich: Magdalena Scherer, eine Handwerkersfrau aus Stuttgart. Ihre Rolle ist komplex. So unterstützte sie den württembergischen Herzog Ulrich, als sich dieser sich aus politischem Interesse zeitweise den Aufständischen annäherte. Neben ihr gibt es nur noch eine weitere weibliche Person, die im Bauernkrieg auf rebellischer Seite aktenkundig wurde. Ihr Namen lautet Margarete Renner, bekannt als „Schwarze Hofmännin“ und im Umfeld des Bauernführers Jäcklin Rohrbach aufgetaucht. Wobei sie laut Überlieferung eher eskalierend wirkte und dazu aufforderte, Spieße und Mistgabeln mit dem Bauchfett eines massakrierten Adeligen einzufetten.

Hierzu gäbe es noch mehr zu erzählen. Die tiefere Geschichte des Aufstands soll ja die Landesausstellung schildern. Er richtete sich gegen die da oben, den herrschenden Adel und oberen Klerus. An dieser Stelle muss jedoch noch vermerkt werden, dass der Begriff Bauernkrieg die damalige Rebellion nicht exakt trifft. Es war ein Aufstand des sogenannten kleinen Mannes, einst auch als „gemeiner Mann“ bezeichnet: Bauern, Handwerker, Bedienstete, herumziehendes Volk, also vor allem Angehörige der prekären Schichten. Dazu noch ein paar Unzufriedene aus dem Kleinadel und dem unteren Klerus.

Soziale Gerechtigkeit und Freiheitsrechte

Grob formuliert ging es um soziale Gerechtigkeit und Regungen, die man heutzutage als Anfänge demokratischer Bestrebungen bezeichnen kann. Nicht umsonst hat sich Memmingen vor einiger Zeit den Titel „Stadt der Freiheitsrechte“ gegeben. Der heute in Bayerisch-Schwaben gelegene Ort war einer der bedeutendsten Tagungen auf Rebellenseite gewesen.

Aktuell existierende Grenzen kannte der Aufstand nicht. Er zog sich vom Elsass bis nach Thüringen, Bayern, Tirol und die Schweiz. Immerhin hat das Landesmuseum aber einen Teil seines Gesamtkonzepts mobil angelegt. Wie es heißt, soll es an zentralen Orten des Bauernkriegs ein Kulturprogramm geben, das an die historischen Ereignisse erinnert - auf Neu-Deutsch als Roadshow bezeichnet. Weingarten ist dabei, Böblingen oder auch Weinsberg und grenzüberschreitend Memmingen sowie Rothenburg ob der Tauber.

Das umfangreichste Ausstellungsprojekt des Museums

Das restliche Programm der Großen Landesausstellung ist im Stuttgarter Alten Schloss schon ab dem 27. Oktober dieses Jahres vorgesehen. Eine der Schauen nennt sich „Protest“, die andere „Zoff“. Konzeptionell erinnern sie entfernt an sozialpädagogische Events wie sie etwa von Kirchentagen bekannt sind. Bei „Protest“ geht es darum, wie er überhaupt entsteht. Untermauert wird das Ganze durch Beispiele von Demonstrationen. Genannt werden Aktionen der Bewegung „Black lives matters“ oder die gegenwärtigen Aufmärsche gegen die AfD. Als ein Highlight der Ausstellung ist dabei vorgesehen, dass Besucher auf ein Auto einschlagen dürfen.

„Zoff“ steht wiederum für eine Mitmach-Veranstaltung für Familien mit Kindern. Gelernt werden soll, wie Streit entsteht. Wofür extra eine Küche eingerichtet wird - nach Ansicht der Veranstalter der Ort, an dem sich Familien am meisten zoffen. Dies könnte aber auch vor dem Fernseher bei der Diskussion übers Programm sein, oder im Auto, wenn die Mutter dem Vater beim Fahren hineinredet. Jedenfalls ist das Landesmuseum beim Stuttgarter Teil seiner Ausstellungen eine weite Strecke weg von den historischen Ereignissen gegangen. Wobei sich die Verantwortlichen zufrieden zeigen: 500 Jahre Bauernkrieg sei das bislang größte und umfangreichste Ausstellungsprojekt des Museums.