Demo-Zug mit rund 100 Pferden und 60 Kutschen in Stuttgart

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Pferde-Demonstration in Stuttgart. (Foto: Christoph Schmidt/dpa )

Bei einer Demonstration in Stuttgart sind am Sonntag Reiter, Pferdehalter und Züchter auf die Straße gegangen, um die Forderungen der Landwirte zu unterstützen. Rund 100 Pferde und 60 Kutschen seien am Mittag unterwegs gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei.