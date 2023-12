Demo wegen Agrardiesel: 160 Traktoren, Lastwagen und Autos in Stuttgart

Ein großes Verkehrschaos sei aber ausgeblieben, sagte ein Polizeisprecher. Bei dem Demonstrationszug seien Traktoren, Lastwagen und Autos beteiligt gewesen.

Die Demo sei ohne Zwischenfälle am Nachmittag zu Ende gegangen. Start- und Endpunkt des Zuges sei der Cannstatter Wasen gewesen.

Ähnliche Demonstration hatte es auch in anderen Bundesländern wie Bayern und Berlin gegeben. Protestiert wurde gegen die Pläne der Ampel-Koalition, die Steuerbegünstigung beim Agrardiesel streichen und zudem die Kfz-Steuer auch für Traktoren, Mähdrescher und Erntemaschinen erheben will. Für Montag plant der Deutsche Bauernverband eine Protestveranstaltung in Berlin.

„Das angekündigte Aus für den Agrardiesel ist ein harter Schlag für unsere Landwirte“, teilte die Generalsekretärin der Südwest-CDU, Nina Warken, mit. Das gefährde die Zukunft und die Wettbewerbsfähigkeit der baden-württembergischen Landwirtschaft.