DEL-Freiluftspiel 2025 erstmals in Frankfurt

Das Freiluftspiel der Deutschen Eishockey Liga findet erstmals in Frankfurt statt. Am 4. Januar 2025 treffen im Deutsche Bank Park die Löwen Frankfurt und die Adler Mannheim aufeinander. Das teilte die DEL am Montag mit. Damit hat Düsseldorf mit dem Rheinderby der DEG gegen die Kölner Haie das Nachsehen.

Im Düsseldorfer Fußballstadion hatte das sogenannte Winter Game gegen die Haie bereits 2015 vor der bisherigen Rekordkulisse von 51 125 Zuschauern stattgefunden. 2019 war zudem das Kölner Rheinergie-Stadion Schauplatz des Derbys gegen die Düsseldorfer EG vor 47 011 Zuschauern.

„Das DEL Winter Game ist für das deutsche Eishockey immer etwas Besonders. Es ist ein Festtag“, sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke, der von einem „Luxusproblem“ sprach, zwischen beiden Standorten auswählen zu müssen. „Wir sind uns sicher, dass es eine spektakuläre Veranstaltung werden wird. Unser Derby gegen Mannheim ist von jeher das absolute Saisonhighlight für die Fans beider Mannschaften und wird unter freiem Himmel sicher für Schlagzeilen sorgen“, sagte der geschäftsführende Löwen-Gesellschafter Stefan Krämer. Rund 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden das Spiel im Stadion verfolgen können.