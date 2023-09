Verkehr

Deckenriss: Gotthard–Straßentunnel in der Schweiz gesperrt

Bern / Lesedauer: 2 min

Ein Auto verlässt das Südportal des Gotthard-Straßentunnels. (Foto: Alessandro Crinari/KEYSTONE/Ti-Press/dpa )

Wegen eines Risses in der Tunneldecke ist der Gotthard–Straßentunnel in der Schweiz bis auf Weiteres für den Verkehr gesperrt worden. Das teilte das Bundesamt für Straßen (Astra) am Montag mit.

Veröffentlicht: 11.09.2023, 12:44 Von: Deutsche Presse-Agentur