Nicht kritikfähig, wenig Interesse an der Aufarbeitung von Fehlern - diese Vorwürfe erhebt Beate Böhlen, Bürgerbeauftragte des Landes, gegenüber der Polizeiführung in Baden-Württemberg. Polizeigewerkschaften, Innenministerium und CDU sind empört. Selbst Böhlens grüne Parteifreunde im Landtag wollen die Kritik so nicht teilen.

130 Beschwerden über die Polizei im Jahr 2022

Böhlen legte 2019 ihr Mandat als Landtagsabgeordnete für die Grünen nieder und übernahm das Amt der Bürgerbeauftragten. An sie können sich Menschen wenden, die Probleme mit öffentlichen Stellen haben. Gleichzeitig steht Böhlen Polizisten zur Seite, die Missstände innerhalb der Sicherheitskräfte bemängeln. Laut dem Jahresbericht für 2022 gab es 723 Eingaben bei der Bürgerbeauftragten, davon waren 130 Beschwerden von Bürgern über die Polizei. Weitere zwölfmal wandten sich Polizisten an die Bürgerbeauftragte, weil sie intern Probleme hatten.

Nicht ausgewiesen wurde der Ausgang der Beschwerden über die Polizei, also ob diese berechtigt oder ob die Vorwürfe haltlos waren. Das sei aufgrund der unterschiedlichen Bewertungen durch Betroffene und Beschuldigte nicht belastbar möglich, so die Erklärung. Außerdem seien viele Betroffene schon zufrieden, wenn es ein klärendes Gespräch oder ähnliches gebe - ohne dass auszumachen sei, wer nun recht habe.

Belastbare Zahlen schwer zu erhalten

Der Bericht schildert auch Beispiele: etwa den Fall eines Polizisten, der versucht hatte, ein Unfallopfer zu reanimieren, das später dennoch starb. Kurz darauf wollte ein Autofahrer die gesperrte Straße passieren und beschwerte sich über den Tonfall des Polizisten. Urteil der Bürgerbeauftragten: Das Verhalten des Polizisten sei nachvollziehbar und nur menschlich.

Grundsätzlich ist es schwierig, belastbare Zahlen zu Fehlverhalten oder Übergriffen von Polizisten auf Bürger zu bekommen. In der Polizeilichen Kriminalstatistik werden diese nicht als eigene Kategorie ausgewiesen. Das Innenministerium verweist auf seine Disziplinarstatistik. Ein dienstrechtliches Verfahren kann einem Polizisten auch drohen, wenn er keine Straftat begangen hat, sondern lediglich einen Verstoß gegen Vorschriften.

Statistik 342 Disziplinarverfahren gegen Polizisten 2022 gab es laut Ministerium 342 solcher Verfahren, 2018 lag diese Zahl bei 318, 2021 waren es 441. Forscher wie der Hamburger Kriminologe Rafael Behr oder der Frankfurter Jurist Tobias Singelnstein sowie Menschenrechtsorganisationen betonen, dass viele Fälle nicht bekannt werden - etwa, weil die Opfer sich von einer Anzeige bei Polizisten gegen Polizisten nicht viel versprechen.

Skandal um Ex-Spitzenbeamten der Polizei

Die Zahlen in Böhlens Jahresbericht sind das eine, das andere der Skandal um Baden-Württembergs obersten Polizisten. Dieser ist mittlerweile nicht mehr im Amt. Er hatte mehrfach sexuelle Beziehungen mit Mitarbeiterinnen. Eine von ihnen zeigte den Spitzenbeamten an, er musste sich wegen sexueller Nötigung vor Gericht verantworten, wurde jedoch freigesprochen. Außerdem beschäftigt sich ein Untersuchungsausschuss des Landtages damit, ob bei der Besetzung von Spitzenpositionen in der Polizei gekungelt wird und ob die Kultur dort Machtmissbrauch von Vorgesetzten begünstigt.

Die Basis der Polizei, die täglich für unsere Sicherheit sorgt, verdient die bestmögliche Führungsleistung. Es ist Zeit für einen Neubeginn, für einen echten Kassensturz, nicht nur für kosmetische Korrekturen. Beate Böhlen

Als Reaktion hatte Innenminister Thomas Strobl (CDU) auch auf Druck der Grünen mehrere Maßnahmen eingeleitet. Unter anderem soll eine neue Stabsstelle für eine „moderne Führungs- und Wertekultur für die gesamte Innenverwaltung“ sorgen. Außerdem werden die Grundlagen für die Beurteilung von Polizisten geändert, um mögliche Günstlingswirtschaft zu verhindern. Seit Oktober 2023 können sich Polizisten und andere Mitarbeiter der Landesverwaltung an eine Vertrauensanwältin wenden, wenn sie Opfer sexueller Belästigung werden.

Bürgerbeauftragte übt scharfe Kritik an Führung in der Polizei

Aus Sicht der Bürgerbeauftragten Böhlen reicht das nicht. „Bin ich, als parlamentarisch gewählte Bürgerbeauftragte, ausdrücklich erwünscht? Diese Frage stellt sich, wenn unbequeme Wahrheiten ans Licht kommen“, teilte sie per Pressemitteilung mit. Die Stabsstelle im Ministerium sei nicht unabhängig und habe wenig Aussicht, etwas zu bewirken. „Die Basis der Polizei, die täglich für unsere Sicherheit sorgt, verdient die bestmögliche Führungsleistung. Es ist Zeit für einen Neubeginn, für einen echten Kassensturz, nicht nur für kosmetische Korrekturen“, so Böhlen.

Das Fehlverhalten einzelner darf nicht zur Pauschalkritik an der Führungsleistung innerhalb der Organisation führen. Gundram Lottmann

Aus Polizeikreisen heißt es, die Bürgerbeauftragte sei weniger am Dialog als um Kritik an der Polizei bemüht, auch bei öffentlichen Auftritten. Die Polizeigewerkschaften teilen die Kritik. So sagt der Landeschef der GdP, Gundram Lottmann: „Das Fehlverhalten einzelner darf nicht zur Pauschalkritik an der Führungsleistung innerhalb der Organisation führen.“ Es sei voreilig, vor Abschluss des Untersuchungsausschusses Schlüsse zu ziehen.

Gewerkschaften halten Beauftragte für parteiisch

Empfohlene Artikel Heftige Vorwürfe Tuttlingen muss für Winterdienst Kritik einstecken - die Stadt wehrt sich q Tuttlingen

Sein Amtskollege von der DPolG Ralf Kusterer beklagt: „Viele Kolleginnen und Kollegen erleben die Bürgerbeauftragte mehr mit einem ,Polizei-Bashing’ als mit einer sachorientierten und neutralen Stelle, die auch einen Beratungsauftrag innerhalb der Polizei hat.“ Empört äußert sich auch der Arbeitskreis Polizei der CDU über den Bericht und die Mitteilung Böhlens. Dies sei ein Schlag ins Gesicht aller Polizisten, „die jeden Tag gewissenhaft und rechtlich einwandfrei, teilweise unter Einsatz von Gesundheit und Leben, ihren Dienst verrichten.“

Viele Kolleginnen und Kollegen erleben die Bürgerbeauftragte mehr mit einem ,Polizei-Bashing’ als mit einer sachorientierten und neutralen Stelle, die auch einen Beratungsauftrag innerhalb der Polizei hat. Ralf Kusterer

Böhlen weist die Kritik zurück: „Mein Team und ich stehen an der Seite der Polizistinnen und Polizisten in Baden-Württemberg und an der Seite der Einwohnerinnen und Einwohner. Die gesetzliche Verpflichtung besteht auch darin, dass begründeten Beschwerden abgeholfen wird. Weder der Jahresbericht noch die Pressemitteilung und auch nicht mein Verhalten lassen meines Erachtens andere Schlüsse zu.“

Grüne fordern mehr Befugnisse für Bürgerbeauftragte

Allerdings teilt ihre offensive Kritik auch die Grünen-Landtagsfraktion nicht. Deren Polizeiexperte Oliver Hildenbrand erklärt: „Wir Grüne begrüßen und unterstützen das Maßnahmen-Paket zur Stärkung einer wertegeleiteten Polizeikultur, das Innenminister Thomas Strobl geschnürt hat.“

Wir Grüne begrüßen und unterstützen das Maßnahmen-Paket zur Stärkung einer wertegeleiteten Polizeikultur, das Innenminister Thomas Strobl geschnürt hat. Oliver Hildenbrand

Die baden-württembergische Polizei setze sich so intensiv und selbstkritisch wie noch nie mit ihrer eigenen Fehler- und Führungskultur auseinander. Andererseits gelte es, das Amt der Bürger- und Polizeibeauftragten weiterzuentwickeln, etwa durch ein Recht auf Akteneinsicht, auf Auskunft gegenüber der Polizei und ein Recht auf Zutritt in allen öffentlichen Einrichtungen.