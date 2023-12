Tierschutz

Debatte um Wolf: Hauk fordert Lösungen für Herden

Peter Hauk (CDU), Verbraucherminister von Baden-Württemberg, spricht bei einem Interview im Landtag. (Foto: Bernd Weißbrod/dpa )

Verbraucherschutzminister Peter Hauk (CDU) hält angesichts jüngster Wolfsangriffe in Baden-Württemberg ein offensives und unbürokratisches Handeln in Bezug auf den Wolf für „zwingend erforderlich“. Er forderte laut Mitteilung vom Freitag die Aufnahme des Tieres in das Jagdrecht.

Veröffentlicht: 01.12.2023, 19:52 Von: Deutsche Presse-Agentur