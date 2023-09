Im vergangenen Jahr starben etwa 124 700 Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger. Das bedeutet einen neuen Höchststand seit Gründung des Landes im Jahr 1952, berichtet das Statistische Landesamt.

In Baden-Württemberg sind im vergangenen Jahr mehr Menschen gestorben, als eigentlich zu erwarten war. Diese sogenannte Übersterblichkeit lag nach Angaben des Statistischen Landesamtes bei 5 800 Sterbefällen.

Insgesamt seien verglichen mit dem Durchschnitt der Vor-Corona-Jahre 2016 bis 2019 im Jahr 2022 rund 16 600 Menschen mehr gestorben. Nur ein Teil davon gehe aber auf die Übersterblichkeit zurück, der Rest schlicht auf die Alterung der Bevölkerung.

Die Daten, woran die Menschen in Deutschland gestorben sind, reichen bis 2021. In unserer Karte können Sie einsehen, was die häufigsten Todesursachen in Ihrem Landkreis waren. Mit dem Mauszeiger können Sie auf die einzelnen Landkreise klicken, um ein Informationsfenster zu öffnen.

In den beiden tabellarischen Grafiken können Sie sich durch die verschiedenen Seiten klicken oder den gewünschten Landkreis in Baden-Württemberg oder Bayern direkt im Suchfeld eingeben.

Häufigsten Todesursachen für Baden-Württemberg:

Häufigsten Todesursachen für Bayern: