Dank Grifo–Freistoß: Freiburg gewinnt Test gegen Karlsruhe

Fußball–Bundesligist SC Freiburg hat in der Länderspielpause ein Testspiel bei Zweitligist Karlsruher SC verdient gewonnen. Beim Debüt von Neuzugang Junior Adamu setzte sich die über weite Phasen überlegene Mannschaft von Trainer Christian Streich am Donnerstag im Grenke–Stadion mit 1:0 (1:0) durch. Den Siegtreffer erzielte der italienische Nationalspieler Vincenzo Grifo mit einem schönen Freistoß aus rund 18 Metern (39. Minute).

Stürmer Adamu spielte nach einer längeren Pause wegen Problemen an der Patellasehne erstmals für das Team von Streich. Der 22 Jahre alte österreichische Nationalspieler, der über 90 Minuten auf dem Platz stand, war in der Sommerpause von Red Bull Salzburg nach Freiburg gekommen. In der Bundesliga empfängt der Sport–Club im nächsten Spiel am 16. September den Vizemeister Borussia Dortmund.