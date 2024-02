Dänischer Mathematiker Hesthaven als KIT-Präsident bestätigt

Der dänische Mathematiker Jan S. Hesthaven ist als neuer Präsident des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) bestätigt worden. Das teilte die Forschungsuniversität am Montag mit. Hesthaven (58) werde das Amt voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2024 antreten. Die Amtszeit des Präsidenten betrage sechs Jahre. Hesthaven war bereits im Januar vom Aufsichtsrat gewählt worden, nun hat der Senat die Wahl „mit sehr großer Mehrheit“ bestätigt, wie es hieß.

Der 1965 geborene Professor studierte Computational Physics und promovierte den Angaben nach an der Technischen Universität von Dänemark in Kopenhagen. Aktuell sei er unter anderem Vizepräsident für akademische Angelegenheiten an der École Polytechnique Fédérale de Lausanne in der Schweiz und für deren strategische Ausrichtung verantwortlich.

Das KIT ist eine der deutschen Exzellenzuniversitäten und in seiner Form einmalig, weil Universität und Großforschungszentrum miteinander verschmelzen. Rund 22 300 Menschen studieren am KIT in Natur-, Ingenieur-, Wirtschafts- sowie Geistes- und Sozialwissenschaften. Hinzu kommen etwa 9800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.