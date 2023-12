Dänische Fußballer beziehen EM-Camp in Freudenstadt

Die dänische Fußball-Nationalmannschaft bezieht ihr Trainingscamp während der Europameisterschaft im kommenden Jahr in Freudenstadt im Schwarzwald. „Wahnsinn. Das ist eine tolle Nachricht für Freudenstadt“, sagte Oberbürgermeister Julian Osswald (CDU) in einer Mitteilung der Stadt vom Dienstag. „Wir sind stolz und freuen uns sehr darauf, eine so sympathische Mannschaft mit so leidenschaftlichen Fans in unserer Stadt beherbergen zu dürfen. Dänemark passt für mich optimal zu Freudenstadt.“

Die Dänen mit Trainer Kasper Hjulmand bestreiten ihr erstes Gruppenspiel bei der EM 2024 am 16. Juni (18.00 Uhr) in Stuttgart gegen Slowenien. Am 20. Juni (18.00 Uhr) treffen sie in Frankfurt/Main auf England, am 25. Juni (21.00 Uhr) in München auf Serbien.