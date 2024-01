Freiburg

Dachstuhlbrand: Mehrere Hunderttausend Euro Schaden

Freiburg / Lesedauer: 1 min

Feuerwehrleute bereiten einen Löschangriff vor. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

Ein Brand mit einem Schaden von mehreren Hunderttausend Euro hat in Freiburg einen größeren Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Ein Dachstuhl habe am Dienstag aus bislang ungeklärten Gründen in Flammen gestanden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Veröffentlicht: 03.01.2024, 12:47 Von: Deutsche Presse-Agentur