Dachstuhl brennt: Viertelmillion Euro Schaden

Eine Viertelmillion Euro Schaden ist Polizeischätzungen zufolge bei einem Dachstuhlbrand in Baden-Baden entstanden. Ursache war wohl ein technischer Defekt. Ein Bewohner habe sich wohl leicht verletzt, weil er Tiere aus der Wohnung retten wollte, so die Polizei. Das Feuer war demnach am Mittwoch im Dachspitz des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Die Dachgeschosswohnung war danach unbewohnbar.