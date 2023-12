Für Details zum Wetter rund um die Feiertage ist es selbst für Experten noch zu früh. Jedoch lassen erste Wettermodelle eine leichte Tendenz erkennen.

Doch zunächst die gute Nachricht zum kommenden Wochenende: Das nasse und trübe Wetter der vergangenen Tage macht eine Pause.

Der Blick auf die Niederschlagskarte am Wochenende verheißt für die Region ein trockenes und kaltes Wetter. Verantwortlich dafür ist ein sehr kräftiges Hoch, welche das Niederschlagspotenzial rund um den dritten Advent bestimmt.

Ähnliches gilt auch für die Temperaturen. Das Hoch bringt kühlere Luft aus dem Norden zu uns, was bei allen Punsch- und Glühweinfreunden für Begeisterung sorgen dürfte.

Der Süden kommt am besten weg

Der Süden profitiert von diesem Hoch am meisten, beschert es uns doch in der Region die wohl bundesweit meisten Sonnenstunden am Wochenende.

Auch die neue Woche beginnt noch meist ruhig und trocken. Die Großwetterlage wird sich aber aus heutiger Sicht grundlegend ändern, denn auf dem Atlantik brauen sich kräftige Orkantiefs zusammen.

Bis zur Wochenmitte steigt das Regenrisiko wieder deutlich an und es wird windig bis stürmisch. Dazu zeigt das Thermometer weiterhin milde 6 bis 9 Grad an.

Modelle sehen Gefahr von schwerem Sturm

Nach der Wochenmitte formiert sich nach manchen Wettermodellen ein Orkantief über der Nordsee. Es könnte auch Deutschland mit voller Wucht treffen. Im ganzen Land gäbe es dann schwere Sturmböen und regional orkanartige Böen. Das entspricht Windstärke 10 bis 11. Andere Wettermodelle sehen das Orkantief nicht ganz so stark.

Da könnte wirklich was Größeres im Busch sein hinsichtlich #Sturm direkt vor Weihnachten. Das neue GFS mit einem Orkantief über Dänemark. Wir bleiben dran. Mehr dazu im Video heute Morgen. /LDhttps://t.co/LfrTwsyzih — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) December 14, 2023

Tiefdruckgebiete, die sich in bestimmten Bereichen des Jetstreams bewegen, können sich rasant verstärken und zu Sturmtiefs oder sogar Orkanen heranwachsen. Ob das tatsächlich so kommt, bleibt aber abzuwarten.

Egal, was da auf uns zukommt, alle Wettermodelle haben eines gemeinsam: Zur Wochenmitte, also wenige Tage vor Weihnachten, wird es wieder deutlich nasser und unbeständiger.

Das wäre wirklich ein heftiger #Sturm/#Orkan der da am 21. und 22.12. auf ganz Deutschland zukommen könnte!⚠️ Nur der äußerste Norden wäre da außen vor. Mal weiter verfolgen.⚠️ pic.twitter.com/jWHvNXkmsV — Deutschland-Wetter (DLW) (@WetterGermany) December 12, 2023

Schneeoption an Weihnachten?

Nach Abzug des Sturms oder Orkantiefs ist der Weg für Polarluft frei. Mit den Höchstwerten geht es dann deutlich nach unten. Die Chancen auf Schnee steigen damit zumindest in den Mittelgebirgen und am Alpenrand. Ob es auch für das Flachland reicht, vermag man heute noch nicht zu sagen.

Drei Möglichkeiten für das Weihnachtswetter 2023

Ein kräftiges Tief über Skandinavien und ein Hoch über den Azoren halten sich gegenseitig am Leben. Für Deutschland bedeutet das: deutlich kühlere Luft aus Nordwest. Das reicht nicht für Schnee im Flachland, aber in den Mittelgebirgen bringt diese Wetterlage eine „Wintermezzo-Möglichkeit“.

Das Tief über Skandinavien zieht rasch weiter gen Osten und wird von einem neuen Tief verdrängt. Wetterexperten der Onlineplattform wetteronline.de halten das aktuell für die wahrscheinlichste Variante. Großer Wehmutstropfen für alle Romantiker: Weihnachten im Klee bei milden Temperaturen wären die Folge dieser Wetterlage.

Das Azorenhoch streckt seine Fühler im Lauf der nächsten Woche Richtung Osten aus, verlagert sich also mehr zu uns. Dann würde die Region von stabilem Hochdruckwetter profitieren. Für Täler im Süden wäre diese Variante auch mit Kälte verbunden, da sich eine Inversionswetterlage einstellen würde – oben warm, unten kalt, getrennt von Nebel. Ideal also für alle, die über die Feiertage in den Höhenlagen einen Skiurlaub verbringen. Dort würden bei dieser Wetterlage die allerbesten Bedingungen herrschen.

Es bleibt spannend, was die kommenden Tage beim Wetter bringen. Aber Vorsicht: Eine verlässliche Vorhersage für das Weihnachtswetter wird erst wenige Tage vor Heiligabend möglich sein. So auch eine Prognose, ob man just im Weihnachtsreiseverkehr mit einem schweren Sturm rechnen muss.