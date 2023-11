Biotech-Unternehmen

Curevac schreibt weiter Verluste: Arbeit an Krebsimpfstoff

Tübingen / Lesedauer: 2 min

Ein Schild mit dem Logo des biopharmazeutischen Unternehmens Curevac steht vor der Zentrale in Tübingen. (Foto: Bernd Weißbrod/dpa )

Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac hat weiter mit seinem Fehlschlag beim Corona-Impfstoff zu kämpfen. Der operative Verlust belief sich in den ersten neun Monaten des Jahres auf 186,2 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Tübingen mitteilte.

Veröffentlicht: 14.11.2023, 15:16 Von: Deutsche Presse-Agentur