Containerunterkunft-Brand: Mehr als 130 Menschen evakuiert

In einer Containerunterkunft für Flüchtlinge in Offenburg (Ortenaukreis) ist ein Feuer ausgebrochen. Mindestens 130 Menschen seien am Freitagabend evakuiert worden, teilte die Polizei mit.

Veröffentlicht: 29.09.2023, 23:05 Von: Deutsche Presse-Agentur