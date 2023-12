Das Domkapitel zum Heiligen Martinus wählte am heutigen Montagnachmittag Dr. Clemens Stroppel, den bisherigen Generalvikar der Diözese Rottenburg-Stuttgart, zum Administrator der Diözese.

Dr. Stroppel nahm die Wahl an. Nach der Entpflichtung von Bischof Dr. Gebhard Fürst durch Papst Franziskus erforderte das Kirchenrecht diese Wahl. Der Diözesanadministrator verwaltet die Diözese bis zur Wiederbesetzung des bischöflichen Stuhls; in der Zeit der sogenannten „Sedisvakanz“.

In einer seiner ersten Amtshandlungen bevollmächtigte der Diözesanadministrator Prälat Dr. Klaus Krämer zu seinem „Ständigen Vertreter“. Dieser steht für die Dauer der Sedisvakanz an der Spitze des Bischöflichen Ordinariats mit seinen über 500 Mitarbeitenden an den beiden Standorten Rottenburg und Stuttgart.

Administrator muss Priester sein

Nach geltendem Kirchenrecht muss ein Diözesanadministrator Priester sein und mindestens 35 Jahre alt; es muss sich dabei um keinen Bischof handeln. Der Administrator muss sich durch Wissen und Klugheit auszeichnen. Alle diese Voraussetzungen erfüllt Dr. Stroppel: Am 17. Juni 1959 in Tuttlingen geboren absolvierte er ein Studium der katholischen Theologie und Philosophie in Tübingen und Rom. Die Priesterweihe empfing er am 20. Juni 1987 in Weingarten.

Sede vacante nihil innovetur - Während der Bischofsstuhl leer ist, darf nichts verändert werden. Der Diözesanadministrator hat keine Handlungsbefugnis

Nach seiner Promotion in katholischer Theologie war er von 1998 bis 2005 Regens am Priesterseminar in Rottenburg. Seit 2005 ist er Domkapitular und seit 2015 Domdekan. Von 2005 bis zur Emeritierung von Bischof Dr. Gebhard Fürst am heutigen 4. Dezember war er auch Generalvikar der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Keine Bestätigung aus Rom nötig

Der Diözesanadministrator ist durch die Annahme der Wahl im Amt, es bedarf keiner Bestätigung durch den Apostolischen Stuhl. Mit Annahme seiner Wahl erlangt der Administrator Amtsgewalt, ist aber in seinen Befugnissen insoweit eingeschränkt, als er keine Entscheidungen treffen darf, die den nächsten Bischof binden oder in seiner Amtsführung hindern könnten.

Empfohlene Artikel Kirche Bischof Fürst bietet Papst Amtsverzicht aus Altersgründen an q Rottenburg

Es gilt der Grundsatz „Sede vacante nihil innovetur“ (Während der Bischofsstuhl leer ist, darf nichts verändert werden). Ansonsten hat er die gleichen Rechte und Pflichten wie ein Diözesanbischof. Die Befugnisse des Diözesanadministrators sind am ehesten vergleichbar mit denen einer geschäftsführenden Regierung nach einer Bundestags- oder Landtagswahl.

Bis zur Bildung einer neuen Regierung führt die alte Regierung die Amtsgeschäfte fort, hat sich aber bei längerfristig wirksamen Entscheidungen in strikter Zurückhaltung zu üben.

Dauer der Sedisvakanz unklar

Wie lange die Sedisvakanz dauert, ist nicht absehbar. Der letzte Administrator der Diözese Rottenburg-Stuttgart war knapp 15 Monate lang im Amt: Weihbischof Dr. Johannes Kreidler leitete die Diözese nach der Entpflichtung Dr. Walter Kaspers im Frühjahr 1999 bis zur Amtseinführung des neu gewählten Bischofs Dr. Gebhard Fürst im September 2000.

Informationen Die Diözese Rottenburg-Stuttgart Die Diözese Rottenburg-Stuttgart ist eine römisch-katholische Diözese in Deutschland. Sie erstreckt sich über Teile der Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern und hat ihren Sitz in Rottenburg am Neckar. Die Diözese wurde im Jahr 1821 gegründet und trägt seit 1978 den Namen der beiden diözesanen Hauptstädte, Rottenburg und Stuttgart. Die Fläche der Diözese beträgt 19.514 km2. Stand heute gibt es in der Diözese 25 Dekanate, welche sich wiederum in 1025 Pfarreien untergliedern (Stand: 31.12.2018). Bei seiner letzten Veröffentlichung im Jahr 2019 gab die Deutsche Bischofskonferenz die Zahl der Katholiken in der Diözese mit knapp 1,8 Millionen an. Diese Zahl gilt heute allerdings als überholt, da die Zahl der Kirchenaustritte in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen hat. Für das Jahr 2021 meldet die kircheneigene Statistik noch 1,7 Millionen Gläubige. Mit Bischof Dr. Gebhard Fürst wurde am 2. Dezember 2023 der 11. Bischof seit Gründung des Bistums emeritiert.

Nach der heute um 12 Uhr erfolgten Bekanntgabe, dass Papst Franziskus das Rücktrittsgesuch von Bischof Fürst angenommen hat, wurde am frühen Nachmittag – als weiteres sichtbares Zeichen der beginnenden Sedisvakanz – zudem das Wappen von Bischof Fürst aus der Kathedra im Rottenburger Dom St. Martin sowie aus der Konkathedrale St. Eberhard in Stuttgart entfernt.