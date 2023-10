Chipkarte oder Bargeld? Was Flüchtlinge im Land bekommen

Kommunen schlagen Alarm, Ulm hat sogar einen Aufnahmestopp verkündet: Die hohe Zahl ankommender Flüchtlinge sorgt für Diskussionen. Dazu gehört auch die Frage, welche Sozialleistungen Menschen aus der Ukraine und anderen Staaten in Deutschland bekommen. Wie die Lage in Baden-Württemberg und Bayern ist.

Welche Leistungen bekommen Asylbewerber?

Die Sätze sind bundesweit einheitlich. Asylbewerber, Geduldete und Ausreisepflichtige bekommen 410 Euro im Monat. Übernommen werden die Kosten für Wohnung und Unterkunft, hier gibt es Vorgaben etwa zur Größe einer Wohnung. Wer in einer Erstaufnahmeeinrichtung des Landes (LEA) lebt, erhält diesen Anspruch in Sachleistungen und einem Taschengeld in bar. Es liegt laut Berthold Weiß, Chef der LEA Ellwangen und Grünen-Gemeinderat, bei 132 Euro monatlich. In Bayerns Ankunftszentren beziffert man das Taschengeld auf 106 Euro. Das in Baden-Württemberg verantwortliche Justizministerium bezweifelt wegen des hohen Verwaltungsaufwandes, dass sich dieser Barbetrag ersetzen lässt. Wer aus einer LEA in eine andere Unterkunft verlegt wird, bekommt 410 Euro monatlich ausgezahlt. Wer 18 Monate ohne längere Unterbrechung in Deutschland lebt und nicht gegen geltendes Recht verstößt, bekommt Bürgergeld. Dieses erhalten auch Deutsche, die langzeitarbeitslos sind oder nicht arbeiten können. Hier liegt der monatliche Regelsatz für Alleinstehende bei 502 Euro ohne Wohn- und Nebenkosten.

Welche Leistungen bekommen Ukrainer?

Sie erhalten direkt entweder Arbeitslosengeld oder Bürgergeld. Empfänger von Bürgergeld bekommen 502 Euro für einen Elternteil, 451 Euro für den zweiten; für ein Kind zwischen 14 und 17 fließen 429 Euro, Kinder bis sechs Jahre erhalten 318 Euro. Diese Regelsätze gelten bis Ende 2023, dann werden sie erhöht, was etwa 50 Euro pro Person ausmacht. Hinzu kommt Geld für Miete und Nebenkosten. Diese Sätze gelten für Menschen mit und ohne deutschen Pass, die die Voraussetzungen erfüllen.

Wie viel Geld bekommen Asylbewerber in anderen europäischen Ländern?

Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat Frankreich, Griechenland, Italien, Österreich, Polen, Schweden, Spanien und Ungarn verglichen. In Frankreich fließen für Asylbewerber pro Monat etwa 426 Euro, in Österreich 425 Euro und in Deutschland 410 Euro. Großbritannien gibt umgerechnet etwa 210 Euro, Schweden 180, Griechenland 150 und Ungarn 60 Euro. Deutschland zahlt auch nach Ablehnung eines Asylantrags, das ist etwa in Frankreich anders. LEA-Chef Weiß sagt: „Die Leistungen sind im EU-Vergleich hoch. Andere Länder wie Italien entlassen Asylbewerber laut den Erfahrungen unserer Bewohnerinnen und Bewohner nach sechs Monaten ohne Wohnung oder weiteren Zahlungen aus den Erstunterkünften.“ Aber ganz einfach zu ändern sei das nicht. „Diese Leistungen sind in unserem Sozialrecht verankert und mehrfach durch die höchsten Gerichte bestätigt.“

Die FDP im Bund fordert die Länder auf, kein Bargeld mehr auszuzahlen. Wie ist die Haltung dazu in Baden-Württemberg und Bayern?

In Baden-Württemberg ist das ein heikles Thema. Grüne und CDU regieren hier gemeinsam. Die CDU pocht im Bund auf das Sachleistungsprinzip. In Stuttgart agiert Migrationsstaatsekretär Siegfried Lorek (CDU) aus Rücksicht auf den Koalitionspartner vorsichtiger. Er fordert eine bundesweite Umstellung auf Chipkarten, um Bargeld zu ersetzen. Deutlich wird Manuel Hagel, Chef der CDU-Abgeordneten im Landtag: „Sachleistungen statt Geldleistungen ‐ diese Maßnahme haben wir als CDU-Fraktion in unserem Migrationspapier schon vor Wochen priorisiert.“ Bei den Grünen klingt das anders. Der Migrationspolitiker Daniel Lede Abal erklärt, in LEAs sei das Sachleistungsprinzip sinnvoll. Aber: „Flächendeckend Sachleistungen auszuhändigen, wäre ein unglaublicher bürokratischer Mehraufwand und eine große Belastung für die Kommunen. Das ist ganz sicher nichts, was uns jetzt weiterhilft.“ Bayerns Innenminister Joachim Hermann (CSU) lässt mitteilen: „Soweit Sachleistungen rechtlich und tatsächlich möglich sind, werden diese in Bayern gewährt.“ Allerdings irre der FDP-Fraktionschef im Bundestag Christian Dürr, wenn er die Länder auffordere, Bargeldzahlungen komplett einzustellen: Das Asylbewerberleistungsgesetz lasse den Bundesländern nämlich in diesem Punkt gar keinen Spielraum .

Was sagen Städte und Landkreise, die die Flüchtlinge unterbringen und versorgen müssen?

Der Verband der Landkreise plädiert dafür, bundesweit Chipkarten einzuführen.. „Durch eine solche Karte lässt sich nämlich verhindern, dass zur Existenzsicherung gedachte Mittel in die Heimatländer transferiert oder aber illegale Schleuserbanden bezahlt werden“, erklärt Landkreistags-Chef Alexis von Komorowski. Er sieht jedoch ein grundsätzliches Problem: Die Sozialleistungen in Deutschland für Asylbewerber und Menschen aus der Ukraine seien zu hoch, wenn man sie mit anderen EU-Staaten vergleiche. Auch LEA-Chef Weiß bezweifelt, dass die Frage von Geld- oder Sachleistungen entscheidend ist. „Ob nur die Umstellung auf Sachleistungen etwas daran ändern würde, dass Deutschland attraktiv für Flüchtlinge ist, bezweifle ich“. Er warnt vor dem hohen organisatorischen Aufwand reiner Sachleistungen. Den Vorschlag einer Chipkarte begrüßt Weiß jedoch. Die Städte sind für die Unterbringung von Menschen nach der Zeit in der LEA verantwortlich. Eine Sprecherin des Südwest-Städtetags sagt zum Thema: „Die kontinuierliche Versorgung vieler einzelner Einrichtungen mit Lebensmitteln, Kleidung und anderen Artikeln des täglichen Bedarfs wäre eine logistische Herausforderung von enormem Ausmaß für die Städte, für die zusätzliches Personal nötig wäre.“ Auch eine Chipkarte bringe vor allem zusätzliche Bürokratie.