Volleyball

Chance: Stuttgarts Volleyball-Team hofft auf Halbfinale

Istanbul / Lesedauer: 1 min

Spielerinnen versuchen den Ball zu treffen. Die Volleyballerinnen des Allianz MTV Stuttgart können etwas Historisches erreichen. (Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild )

Stuttgarts Volleyballerinnen treten zum Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League an. Ein Weiterkommen in Istanbul wäre ein Coup.