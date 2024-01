CDU-Vorstand berät zum Jahresauftakt über Grundsatzprogramm

Der Bundesvorstand der CDU kommt am Freitag (13.00 Uhr) zum Jahresauftakt zu einer Klausurtagung in Heidelberg zusammen. Ein Schwerpunkt des zweitägigen Treffens soll das geplante neue Grundsatzprogramm der Partei sein. Der Entwurf mit dem Titel „In Freiheit leben. Deutschland sicher in die Zukunft führen“ war Mitte Dezember vorgestellt worden. Endgültig beschlossen werden soll das neue Programm bei einem Parteitag im Mai. Die CDU hatte den Prozess nach dem Machtverlust bei der Bundestagswahl 2021 angestoßen. Das aktuelle Grundsatzprogramm ist noch von 2007. Weiteres Thema dürften die Vorbereitungen auf das wichtige Wahljahr 2024 unter anderem mit der Europawahl und drei Landtagswahlen in Ostdeutschland sein.