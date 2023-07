Parteien

CDU–Sozialflügel will Parteivize stellen

Berlin/Stuttgart

Karl-Josef Laumann (CDU), Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales von Nordrhein-Westfalen, sitzt in einer Pressekonferenz. (Foto: Carsten Koall/dpa )

Nachdem CDU–Chef Friedrich Merz mit Carsten Linnemann einen Wirtschaftsliberalen zum designierten Generalsekretär gemacht hat, will der Sozialflügel mehr Einfluss in der Parteispitze. Der Bundesvorsitzende der Christlich–Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Karl–Josef Laumann, müsse in die engste Parteispitze aufrücken, forderte CDA–Vizechef Christian Bäumler.

Veröffentlicht: 16.07.2023, 08:08 Von: Deutsche Presse-Agentur